الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

الرئيس السوري يشكل لجنة للتحقيق بـ "أحداث الساحل "

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل "لجنة وطنية مستقلة" للتحقيق في "أحداث الساحل السوري"، وذلك في إشارة إلى المواجهات الدموية التي وقعت في بعض مناطق الساحل.

 

لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري

وقال حساب الرئاسة على منصة إكس، إن اللجنة منوطة بـ "الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات، التي أدت لوقوع هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة، ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها".

وبحسب شبكة «BBC»، أشار القرار إلى أن اللجنة سترفع تقريرها في هذا الشأن إلى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في مدة أقصاها ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

 

الحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي في سوريا

ودعا الشرع، اليوم الأحد، إلى الحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي في سوريا.

وقال الشرع، خلال كلمة ألقاها في أحد مساجد دمشق في وقت مبكر اليوم الأحد، إن "ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة".

وأضاف: "يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، على السلم الأهلي قدر المستطاع"، مؤكدًا أن السوريين قادرون على "العيش سوية بهذا البلد".

 

ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في الساحل السوري إلى 830 شخصا

أفاد المرصد السوري، مساء اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في الساحل السوري إلى 830 شخصا.

 

بريطانيا توجه رسالة إلى السلطات في سوريا

 قالت بريطانيا، مساء اليوم الأحد، إن التقارير عن مقتل أعداد من المدنيين في سوريا مروعة.

وبحسب شبكة «العربية»، أوضحت بريطانيا، أن على السلطات في سوريا وضع مسار واضح لتحقيق العدالة الانتقالية.

 

الجامعة العربية تتابع بقلق تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا

ويوم السبت، أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا، والمواجهات التي وقعت هناك.

وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت، وكذا إدانتها لأية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية.

 

مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا

وشددت الأمانة العامة على أن تلك الأوضاع تستلزم تركيزًا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات  تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها.

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