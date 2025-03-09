الصحة تزود فاقوس بوحدة الماموجرام المتنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي

قدم الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ماموجرام والمتمركزة أمام مطرانية العذراء مريم ومارمينا بمدينة فاقوس، لتقديم الخدمات الصحية للسيدات بمحافظة الشرقية.

اهتمامات القيادة السياسية

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث عن صحة الشرقية أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية اوضح بأن ذلك يأتي في ضوء اهتمامات القيادة السياسية الهائلة بصحة وسلامة المواطنين، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، والتي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية، وضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين،

الوحدة المتنقله لخدمات الفحص

مشيرًا إلى أن الوحدة المتنقلة تتيح خدمات الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، مع إحالة الحالات المشتبه بإصابتها إلى مستشفيات الإحالة لاستكمال الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة في حالة الاحتياج.

تخصيص فرق طبية

ولفت وكيل الوزارة بأنه تزامنًا مع تواجد وتقديم خدمات الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة، تم تخصيص فرق طبية لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والمبادرة الرئاسية للكشف لكشف وعلاج الأورام السرطانية،

الكشف عن السرطانات

والتي يتم من خلالها الكشف عن سرطان (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم)، بهدف اكتشاف الأورام في المراحل المبكرة وعلاجها، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض.

الدكتورة منى عبدالعزيز

كما كلف الدكتور هاني جميعة كل من الدكتورة مريم محمود منسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية، والدكتورة منى عبدالعزيز مديرة الإدارة الصحية بفاقوس، بالمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل بالوحدة المتنقلة، والفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية، وتذليل أي عقبات وعمل الدعاية اللازمة،

اهمية الكشف الدورى

وذلك بما يحقق الاستفادة القصوى من "الماموجرام" والخدمات الصحية الأخرى، وإفادة أكبر عدد من السيدات، خاصة من حيث الفحص المبكر والتوعية بأهمية الكشف الدوري، وطرق الفحص الذاتي، لحماية السيدات من مضاعفات المرض، وفقًا لخطة عمل مبادرة دعم صحة المرأة.

الكشف يوميا من 9صباحا الى 2 ظهرا

وقال جميعة إلى أن الوحدة المتنقلة ستستمر في تقديم خدماتها لمدة ١٠ أيام حتى يوم الأربعاء ١٩ مارس ٢٠٢٥، وتعمل يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٢ ظهرًا تحت إشراف فريق طبي متخصص، ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي،

تقديم الخدمة الى 63 سيدة

لافتًا إلى أن الوحدة المتنقلة شهدت خلال يومها الأول إقبالًا كبيرًا من السيدات عليها، وقام الفريق الطبي بتقديم الخدمة لعدد ٦٣ سيدة.

المديرية تدعو السيدات بالمحافظة للكشف

ودعت مديرية الشئون الصحية بالشرقية جميع السيدات بالمحافظة، خاصة بمركز ومدينة فاقوس والمراكز المحيطة بها، إلى الاستفادة من خدمات الوحدة المتنقلة، وإجراء الفحوصات اللازمة، حفاظًا على صحتهن وسلامتهن، في ظل اهتمام الدولة بصحة المرأة المصرية كجزء أساسي من استراتيجية ١٠٠ مليون صحة

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