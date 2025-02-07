الجمعة 07 فبراير 2025
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صحة الشرقية: استمرار نجاحات جراحات القلب عالية الخطورة بـ الزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية

نجح الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، محافظة الشرقية  بقيادة  الدكتور على محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب في إجراء عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، لمريضة تبلغ من العمر ٥٠ عامًا، كانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي، مع تضخم عضلة القلب، 

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جراحة قلب مفتوح بالزقازيق العام 

وتم إجراء جراحة قلب مفتوح لتغيير الصمام الميترالي بصمام قلب صناعي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، والحالة الآن مستقرة بالعناية المركزة، وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف أطباء القلب والصدر بالمستشفى، بعد إجراء جراحة القلب المفتوح لها بفضل الله بنجاح.

مبادرات الرئيس السيسي 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث عن صحة الشرقية ان ذلك يأتي  في ضوء اهتمامات القيادة السياسية بصحة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض والتي تضم المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية.

توجيهات وزير الصحة والمحافظ 

 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية 

وقدم الدكتور هاني جميعة اوكيل الوزارة لشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على جراحات القلب والقسطرة القلبية، وللدكتور محمد يحيي مدير مستشفى الزقازيق العام، وللدكتور السيد احمد الغرباوي نائب مدير المستشفى لشئون الرعايات المركزة وأقسام الطوارئ. 

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الشكر للطاقم الطبى والتمريض

كما وجه الشكرلجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا العمل منالأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية

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الفريق الطبي جراحات القلب المفتوح مستشفي الزقازيق العام محافظة الشرقية القسطرة القلبية ضيق شديد بالصمام المترالى مريضة تبلغ من العمر 50عاما تضخم عضلة القلب الدكتور على محمد رفعت استاذ جراحة القلب والصدر

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