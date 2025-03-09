الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

آينتراخت فرانكفورت يسقط أمام يونيون برلين بثنائية في الدوري الألماني

فرانفكورت
فرانفكورت

 خسر فريق آينتراخت فرانكفورت من نظيره يونيون برلين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب دويتشه بنك بارك، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني

مباراة آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين 

وتقدم المهاجم ميشي باتشواي لفريق  آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 13، ثم سجل ليوبولد كويرفيلد ووويونج جيونج الهدف الأول والثاني لفريق يونيون برلين في الدقيقيتن 62 و78. 

ترتيب آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين في الدوري الألماني 
 

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بينما يأتي يونيون برلين في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة. 

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