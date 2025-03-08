السبت 08 مارس 2025
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رياضة

باير ليفركوزن يخسر أمام بريمن بثنائية في الدوري الألماني

باير ليفركوزن، فيتو
باير ليفركوزن، فيتو

 خسر فريق باير ليفركوزن من منافسه فيردر بريمن، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني.

وسجل رومانو شميد هدف التقدم لفريق بريمن في الدقيقة 7، ثم أضاف نجينماه الهدف الثاني في الدقيقة 4+90. 

تشكيل باير ليفركوزن ضد بريمن

حراسة المرمى: هراكيديسكي 

خط الدفاع: تاه - هيرموسو - تابسوبا

خط الوسط: أرثر - غارسيا - تشاكا - بونيديا

خط الهجوم: تيلا - عدلي - شيك

البدلاء: كوفار، هينكابي، فيرتز، ساركو، جريمالدو، بونيفاس، موكيلي، بالاسيوس، فريمبونج

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فيردر بريمن باير ليفركوزن الدوري الألماني

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