ضبط 2500 قطعة ألعاب نارية فى حملة مكبرة بالشرقية

قام محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق محافظة الشرقية بشن حملات مكثفة على المحال التجارية والأنشطة التجارية بنطاق اختصاصه لضبط أصحابها المخالفين ممن يقوموا ببيع الألعاب النارية المحظور تداولها بالأسواق، واسفرت تلك الحملات عن ضبط ٢٥٠٠ قطعة ألعاب نارية.

اعدام المضبوطات

يأتي ذلك لما تمثله من خطر داهم على حياة وأرواح الشباب والأطفال والمارة بالشوارع، وتم إعدام المضبوطات بمعرفة رئيس الحي ونائباه مجدي العزيزي وأحمد عبد الفتاح ووائل نجيب سكرتير الحي وقسم الاشغالات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

المهندس حازم الاشمونى

ومن جهته أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من عدم بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات.

الصواريخ والشماريخ

والمتعارف عليها بالأسماء الدارجة (الصواريخ والشماريخ والبمب.. ألخ) بكافة أشكالها بنطاق المحافظة، لما تمثله من خطر حقيقى قد يؤدى إلى إصابات بالغة وحوادث خطيرة لأبناءنا من الشباب والأطفال، وما تسببه من ترويع للمواطنين والزائرين.

المحافظ يناشد المواطنين بتوعية الابناء

وناشد المحافظ المواطنين ضرورة توعية أبناءهم من الشباب والأطفال بعدم شراء مثل تلك الألعاب النارية والمفرقعات لما تمثله من خطر على سلامتهم.

استمرار الحملات على مدار الساعة

مؤكدًا إستمرار الحملات المفاجئة علي مدار الساعة لضبط التجار الذين يروجون لتلك الألعاب الخطرة، ومصادرتها علي الفور وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة دون تهاون لتحقيق الإستقرار والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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