تركيب 10 أعمدة إنارة على خط “الربعماية” بالشرقية

قام اليوم أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية بالاستجابة الفورية لشكوى أحد المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح على الفيس بوك، والتى يتضررون فيها المواطنون من عدم إنارة طريق الربعماية / خلوة / بدوية بنطاق الوحدة المحلية بالتلين، حيث تم زراعة 10 أعمدة إنارة على خط الربعماية / خلوه / بدوية، وتم شد الأسلاك الكهربائية إنارة الطريق لتحسين الرؤية البصرية أمام المواطنين.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على سرعة الاستجابة لمطالبهم وحل شكواهم والعمل على تقديم أفضل الخدمات إليهم.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وأوامر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين للاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.