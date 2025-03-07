الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تركيب 10 أعمدة إنارة على خط “الربعماية” بالشرقية

أشرف عامر رئيس مركز
أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح

قام اليوم  أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية بالاستجابة الفورية لشكوى أحد المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح على الفيس بوك، والتى يتضررون فيها المواطنون من عدم إنارة طريق الربعماية / خلوة / بدوية بنطاق الوحدة المحلية بالتلين، حيث تم زراعة 10 أعمدة إنارة على خط الربعماية / خلوه / بدوية، وتم شد الأسلاك الكهربائية إنارة الطريق لتحسين الرؤية البصرية أمام المواطنين. 

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على سرعة الاستجابة لمطالبهم وحل شكواهم والعمل على تقديم أفضل الخدمات إليهم.

أول تحرك من محافظ الشرقية للتصدي للألعاب النارية في رمضان (صور)

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وأوامر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين للاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيس بوك مدينة منيا القمح مركز منيا القمح الصفحة الرسمية أشرف عامر محافظة الشرقية الاستجابة الفورية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال السنوي بتأسيس الجامع الأزهر

أول تحرك من محافظ الشرقية للتصدي للألعاب النارية في رمضان (صور)

محافظ الشرقية يشيد بدور حياة كريمة في مبادرة مكافحة الغلاء وبيع اللحوم بأسعار مخفضة

محافظ الشرقية يرأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة

ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

وزير جيش الاحتلال: لا نثق بنظام الشرع وسنبقى لفترة غير محددة بالأراضي السورية

الزمالك يهدد ثلاثي الأهلي بالغياب أمام بيراميدز

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

صدمة في بيراميدز بسبب إصابة نجمه الدولي

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

مفاجأة، اتحاد الكرة يحذف منشور حكام مباراتي كأس مصر اليوم

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 مارس 2025 (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر النحاس اليوم الجمعة، آخر تحديث

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

يبدأ بـ 32 جنيها للكيلو، أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

طالب يسأل: في نهاية كل صلاة بنسلم يمين وشمال.. على مين وليه؟ علي جمعة يجيب

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية