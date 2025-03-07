الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رصف الشوارع الداخلية بمنيا القمح في الشرقية

رصف الشوارع الداخلية
رصف الشوارع الداخلية بمنيا القمح في الشرقية

أكد أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح أنه جار تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع سعد زغلول بدءا من ميدان المنسي حتى شارع مجمع المدارس وذلك بشوارع  ام المؤمنين وابراهيم الحلو والبابلي والشربيني وصيدلية الحرية وعلى اوكي والساقية وواخيرا شارع اللاهوني باعتماد مالى 6 مليون بنسبة تنفيذ ٨٥%. 

الصحة: تشكيل لجنة لتحقيق الاستفادة القصوى من المبنى الجديد بمستشفى منيا القمح

وأضاف رئيس المركز أنه جارى تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت بشوارع هندسة الري وروافده الممتدة من شارع العمده بطول 1400 متر طولى تقريبًا وعرض 8 متر باعتماد مالي 8 مليون و500 ألف جنيه والتي تشمل رصف جزء من شارع هندسة الري بتكلفة ٥ مليون بنسبة تنفيذ ٩٠%، كما تم رصف شوارع تربط سعد زغلول بشارع الحرية من مدرسة جمال عبد الناصر حتى ميدان المنسي بتكلفة 3 مليون و500 ألف جنيه.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطوات متسارعة للإنتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل بشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

مستشفى منيا القمح المركزي ينجح في إجراء تدخلات متطورة بتقنية الفراغ الثالث

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة وللإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف عامر رئيس مركز منيا القمح شوارع مدينة منيا القمح ششارع سعد زغلول ميدان المنسي شارع مجمع المدارس تركيب بلاط الانترلوك الرصف بالاسفلت

مواد متعلقة

الصحة: تشكيل لجنة لتحقيق الاستفادة القصوى من المبنى الجديد بمستشفى منيا القمح

مستشفى منيا القمح المركزي ينجح في إجراء تدخلات متطورة بتقنية الفراغ الثالث

وكيل التعليم بالشرقية يتفقد مدارس منيا القمح ويتابع انتظام الدراسة

حملة لإزالة الإشغالات بمركز منيا القمح بالشرقية
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

الزمالك يهدد ثلاثي الأهلي بالغياب أمام بيراميدز

وزير جيش الاحتلال: لا نثق بنظام الشرع وسنبقى لفترة غير محددة بالأراضي السورية

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

صدمة في بيراميدز بسبب إصابة نجمه الدولي

طالب يسأل: في نهاية كل صلاة بنسلم يمين وشمال.. على مين وليه؟ علي جمعة يجيب

إخماد حريق هائل في مصنع غزل بالمحلة الكبرى دون خسائر بشرية (صور)

منوعات

المزيد

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر النحاس اليوم الجمعة، آخر تحديث

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

يبدأ بـ 32 جنيها للكيلو، أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

طالب يسأل: في نهاية كل صلاة بنسلم يمين وشمال.. على مين وليه؟ علي جمعة يجيب

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية