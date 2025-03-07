رصف الشوارع الداخلية بمنيا القمح في الشرقية

أكد أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح أنه جار تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع سعد زغلول بدءا من ميدان المنسي حتى شارع مجمع المدارس وذلك بشوارع ام المؤمنين وابراهيم الحلو والبابلي والشربيني وصيدلية الحرية وعلى اوكي والساقية وواخيرا شارع اللاهوني باعتماد مالى 6 مليون بنسبة تنفيذ ٨٥%.

وأضاف رئيس المركز أنه جارى تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت بشوارع هندسة الري وروافده الممتدة من شارع العمده بطول 1400 متر طولى تقريبًا وعرض 8 متر باعتماد مالي 8 مليون و500 ألف جنيه والتي تشمل رصف جزء من شارع هندسة الري بتكلفة ٥ مليون بنسبة تنفيذ ٩٠%، كما تم رصف شوارع تربط سعد زغلول بشارع الحرية من مدرسة جمال عبد الناصر حتى ميدان المنسي بتكلفة 3 مليون و500 ألف جنيه.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطوات متسارعة للإنتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل بشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة وللإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

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