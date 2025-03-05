حملات لمصادرة الألعاب النارية المحظور تداولها بالشرقية

قام المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية بالتنسيق مع إدارة تموين ديرب نجم بشن حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط أصحابها ممن يقومون ببيع الألعاب النارية.

حملات على المحلات التى تبيع الالعاب النارية بالشرقية - فيتو

ضبط ما يقرب من ألفي صاروخ

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط ما يقرب من 2000 صاروخ ومفرقعات نارية بأشكال وأحجام مختلفة، وتم تحرير محاضر لأصحابها المخالفين حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

حملات على المحلات التى تبيع الالعاب النارية بالشرقية - فيتو

أشرف عامر رئيس مدينة منيا القمح

كما قام أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح حملة مكبرة على المحال التجارية، وأثناء المرور الميداني تلاحظ وجود أحد الأفراد يفترش ببضاعته بالشارع العام لبيع الألعاب النارية، وعلى الفور تم التحفظ على جميع الألعاب النارية الموجودة وتم مصادرتها فورًا.

حملات على المحلات التى تبيع الألعاب النارية بالشرقية - فيتو

رئيس حى ثان الزقازيق

كما قاد محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق حملة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالحي وتم المرور على المحال التجارية لضبط الألعاب النارية وتم تحرير ١١ محضرا ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

حملات على المحلات التى تبيع الالعاب النارية بالشرقية - فيتو

وأجرى إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين حملة لضبط أصحاب المحال مروجي الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز والشماريخ النارية وغيرها من الألعاب تمثل خطر داهم على سلامة وأرواح الشباب والأطفال،

أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من الألعاب النارية وتم ومصادرتها وتحرير محاضر للمخالفين بمعرفة إدارة تموين القرين.

حملات على المحلات التى تبيع الالعاب النارية بالشرقية - فيتو

ووجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية تموين الشرقية بشن حملات موسعة على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، ومصادرتها على الفور وتحرير محاضر لأصحابها.

التصدى لهذه الظاهرة

مؤكدًا ضرورة التصدي لهذه الظاهرة لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين وخاصة الشباب والأطفال.

حملات على المحلات التى تبيع الالعاب النارية بالشرقية - فيتو

عدم شراء تلك الألعاب النارية

وأهاب المحافظ بالمواطنين ضرورة توعية أبنائهم من الشباب والأطفال بعدم شراء مثل تلك الألعاب النارية والمفرقعات لما تمثله من خطر على سلامتهم، مؤكدًا أننا جميعًا تقع على عاتقنا المسئولية المجتمعية للحفاظ على أمن وسلامة الجميع..

تكثيف الحملات المفاجئة

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تكثيف الحملات المفاجئة على مدار الساعة لضبط التجار الذين يروجون لتلك الألعاب الخطرة، ومصادرتها علي الفور واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة دون تهاون لتحقيق الاستقرار والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.

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