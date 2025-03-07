ندوة توعوية لأئمة مدينة بلبيس عن ترشيد استهلاك المياه بالشرقية

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية وبالتعاون مع وحدة السكان بمركز بلبيس قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوات توعوية لأئمة وخطباء مساجد مدينة بلبيس.

الاجتماع الشهرى للأئمة والخطباء

وذلك خلال اجتماعهم الشهري لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لـتحقيق الأمن المائي المستدام.

نقل الرسائل التوعوية لمعرفة أهمية ترشيد الاستهلاك

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوة هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياة اليومية وكذلك الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين من خلال خطبة الجمعة والفعاليات الدينية المختلفة.

تنفيذ ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة

لافتا إلى أن الندوة شملت تنفيذ ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة وتوضيح طرق إصلاح التسريبات والحفاظ على العدادات مسبقة الدفع من التلف وكذلك أهمية تركيب القطع الموفرة للمياه.

المهندس حازم الأشموني

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم الندوات التوعوية للأئمة والخطباء.

ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها

وذلك لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وتفعيلًا لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولًا لتحقيق الأمن المائي المستدام.

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