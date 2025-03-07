الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ندوة توعوية لأئمة مدينة بلبيس عن ترشيد استهلاك المياه بالشرقية

ندوة توعوية لأئمة
ندوة توعوية لأئمة مدينة بلبيس عن ترشيد استهلاك المياه

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية وبالتعاون مع وحدة السكان بمركز بلبيس قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوات توعوية لأئمة وخطباء مساجد مدينة بلبيس.

مياه الشرقية تنظم قافلة لتقديم الخدمات لأهالي أبو كبير

الاجتماع الشهرى للأئمة والخطباء

 وذلك خلال اجتماعهم الشهري لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لـتحقيق الأمن المائي المستدام.

نقل الرسائل التوعوية لمعرفة أهمية ترشيد الاستهلاك

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوة هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياة اليومية وكذلك الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين من خلال خطبة الجمعة والفعاليات الدينية المختلفة. 

تنفيذ ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة 

لافتا إلى أن الندوة شملت تنفيذ ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة وتوضيح طرق إصلاح التسريبات والحفاظ على العدادات مسبقة الدفع من التلف وكذلك أهمية تركيب القطع الموفرة للمياه.

المهندس حازم الأشموني 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم الندوات التوعوية للأئمة والخطباء.

صحة الشرقية: سحب وتحليل 32 ألف عينة مياه في 2024

ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها 

وذلك  لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وتفعيلًا لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولًا لتحقيق الأمن المائي المستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي محافظة الشرقية مديرية اوقاف الشرقية التعاون مع وحدة السكان مركز بلبيس المشاركة المجتمعية

مواد متعلقة

مياه الشرقية تنظم قافلة لتقديم الخدمات لأهالي أبو كبير

تموين الشرقية يضبط 9 آلاف عبوة مياه غازية وطن ملح مجهول المصدر

صحة الشرقية: سحب وتحليل 32 ألف عينة مياه في 2024

استمرار تطهير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية

ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

الزمالك يهدد ثلاثي الأهلي بالغياب أمام بيراميدز

وزير جيش الاحتلال: لا نثق بنظام الشرع وسنبقى لفترة غير محددة بالأراضي السورية

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

صدمة في بيراميدز بسبب إصابة نجمه الدولي

مفاجأة، اتحاد الكرة يحذف منشور حكام مباراتي كأس مصر اليوم

طالب يسأل: في نهاية كل صلاة بنسلم يمين وشمال.. على مين وليه؟ علي جمعة يجيب

منوعات

المزيد

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر النحاس اليوم الجمعة، آخر تحديث

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

يبدأ بـ 32 جنيها للكيلو، أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

طالب يسأل: في نهاية كل صلاة بنسلم يمين وشمال.. على مين وليه؟ علي جمعة يجيب

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية