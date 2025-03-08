السبت 08 مارس 2025
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ندوات توعوية عن مخاطر الإدمان بمراكز الشباب فى الشرقية

تنفيذ الندوات التوعوية
تنفيذ الندوات التوعوية عن مخاطر الإدمان للشباب

 أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وتنفيذا لمبادرة " بداية" قامت إدارة التعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة لتنفيذ ندوات.

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تنفيذ ندوات توعوية 

 وذلك بتنفيذ ندوات توعوية للشباب أعضاء مركز شباب أبو كبير بمعرفة محاضرين متخصصين للتوعية بمخاطر الإدمان والآثار السلبية الناتجة عنه.

 

مبادرة أنت أقوى من المخدرات 

 أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الندوة التوعوية والمقامة ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات "صاحبها تنفيذ أنشطة تفاعلية بجانب توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددا من الرسائل الإرشادية.

 

التعافى من آثار الإدمات 

 لافتا إلى أن الخط الساخن يقدم الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة ليصبح الرقم ١٦٠٢٣ بمثابة طوق النجاة للشباب للشفاء والتعافي من آثار الإدمان.

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المهندس محافظ الشرقية 

 وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

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الدكتورمحمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب محافظة الشرية رعاية وزير الشباب المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مبادرة بداية ادارة التعليم المدنى

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