تموين الشرقية تضبط 209 آلاف عبوة مياه غازية مجهولة المصدر في بلبيس

شَنت إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية حملة تموينية برئاسة أحمد مرسي مدير الإدارة وحمادة صالح كبير مفتشي الرقابة التموينية بالإدارة للمرور على الأسواق والمحال التجارية والمخازن .

تحرير المحضر رقم 4831 جنح بلبيس

وأسفر المرور والتفتيش عن تحرير المحضر رقم 4831 جنح بلبيس لـ ضبط مخزن مستلزمات مطاعم يُدار بدون ترخيص وتم ضبط 208 آلاف و728 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها.

250 كيلو مادة خام لتصنيع نعال الاحذية

وباستكمال أعمال الحملة، تم ضبط طن و250 كيلو مادة خام مستخدمة لتصنيع نعل الأحذية الرياضية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير داخل مخزن يُدار بدون ترخيص ، وتم تحرير محضر برقم 4532 جنح بلبيس وذلك بتكليف من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

المهندس عبدالكريم عوض الله

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بـ الإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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