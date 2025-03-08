أخبار الاقتصاد اليوم، توقعات بارتفاع أسعار الذهب فى عيد الفطر 2025، الأسواق الخليجية تحقق خسائر أسبوعية، تفاصيل البطاقات الائتمانية الإسلامية من بنك مصر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة " فيتو " في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات عمليات التشغيل والإنتاج وكذلك موقف مشروعات التطوير.

توقع عدد من العاملين فى مجال تجارة الذهب والمجوهرات ارتفاع الطلب على الذهب فى عيد الفطر 2025 داخل الأسواق المحلية.

قررت الصين اليوم السبت، اتخاذ إجراءات جديدة ردا على الرسوم الجمركية التى فرضتها كندا على السيارات الصينية الكهربائية فى أكتوبر من العام الماضى، حيث قررت الصين فرض رسوم جمركية انتقامية على بعض المنتجات الزراعية والغذائية الكندية.

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا حالة من الاستقرار النسبي، خلال تعاملات اليوم السبت 8 مارس، بالسوقين الرسمية والموازية.

شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق.

ويصدر بنك مصر بطاقة الائتمان الإسلامية (كنانة) التي يمكن استخدامها لسداد قيمة المشتريات أو الخدمات المباحة شرعًا، على تنوعها عن طريق آلات البيع الإلكترونية P.O.S داخل وخارج الجمهورية.

يمكن استخدام البطاقة في السحب النقدي في حالة الطوارئ بحد أقصى 50% من الحد الائتماني.

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في خلال الأسبوع الماضي، والتي مالت لتحقيق خسائر بسبب فرض الجمارك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية علي العديد من الدول، وتأثير تلك الإجراءات علي حركة التجارة العالمية وأسعار النفط.

رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، مساهمة المرأة في قوة العمل، وذلك وفقا للبيانات الأولية لبحث القـــــــوى العاملة عام 2024



يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن طريقة استخدام وإجراء مكالمات الفيديو عبر تطبيق واتساب وخلال السطور التالية نستعرض طريقة إجراء مكالمات عن طريق واتس اب WhatsApp.

اختارت مجلة «إيكونومي ميدل إيست»، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بين 30 امرأة رائدة تقود التغيير بمنطقة الشرق الأوسط.

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