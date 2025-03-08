الإحصاء: 17.1% معدل البطالة للإناث خلال 2024

رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، مساهمة المرأة في قوة العمل، وذلك وفقا للبيانات الأولية لبحث القـــــــوى العاملة عام 2024

وفقا للبيانات الأولية لبحث القـــــــوى العاملة عام 2024



بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 16.9% من إجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل70.3% للذكور.



بلغ معدل البطالة للإناث17.1% مقابل4,2% للذكور.



بلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 14,0% مقابل 67.4%. للذكور.



بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 83.8% من إجمالي المشتغلات مقابل 61.4% للذكور.

اليوم العالمي للمرأة

ويأتى التقرير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديرًا لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

وجاء الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 8 مارس عام 1909 حيث قامت الآلاف من عاملات النسيج بالتظاهر في شوارع نيويورك، وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، وطالبت هذه المسيرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع وكانت حركة "الخبز والورد" قد شكلت بداية حركة نسوية داخل الولايات المتحدة تطالب بكافة الحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك الحق السياسي والمساواة في ظروف العمل.

وكان الاحتفال الأول بهذه المناسبة تخليدًا لتلك الاحتجاجات ومن ثم اندفعت الحركة نفسها إلى أوروبا إلى أن تم تبني اليوم على صعيد العالم كله ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار"الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات".

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