السبت 08 مارس 2025
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اقتصاد

خدمة جديدة على واتساب، خطوات اختيار من يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي

واتساب
واتساب

كشفت واتساب عن خدمة للمستخدمين، وذلك بالتزامن مع إعلانها عن وقف إمكانيات لقطة الشاشة البروفايل.

وقالت واتساب في منشور لها عبر صفحتها الرسمية" نحن نحظر لقطات شاشة لصور ملفك الشخصي ولكن يمكنك اتخاذ خطوة أبعد واختيار من يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي".

ويمكن تحديد من يمكنه روية صورة الملف الشخصي خلال الوصول إلي أيقونة الإعدادات ثم الخصوصية ثم تحديد صورة الملف الشخصى.

اضافة شاشة جديدة مخصصة للروبوت 

 

وكان قد أعلن واتساب انه يعمل على تحسين تجربة المستخدمين مع المساعد الذكي "Meta AI" داخل التطبيق.

ويواصل "واتساب" استكشاف إضافة شاشة جديدة مخصصة لـ"Meta AI"، وهو روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي من "ميتا"، لتحسين طريقة تفاعل المستخدمين مع "Meta AI" لدى مستخدمي نظام تشغيل أندرويد.

 

وسيتمكن المستخدمون في تحديث مستقبلي من الوصول إلى هذه الشاشة الجديدة من خلال الضغط المطول على الزر العائم لـ"Meta AI" في واجهة التطبيق، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات "واتساب".

وسيتيح الضغط المطول على الزر العائم للمستخدم التحدث مباشرة إلى "Meta AI" مما سيفتح الشاشة الجديدة، وسيبدأ روبوت الدردشة في الاستماع إلى طلب المستخدم فور فتح الشاشة.

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الملف الشخصي الخصوصية لقطات شاشة البروفايل
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