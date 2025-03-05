الإحصاء: 2.3 مليار دولار ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال عام 2024

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم مسجلة 44.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023 بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.4%.



أعلى عشر دول صدرت مصر إليها خلال عام 2024:



1. إيطاليا بقيمة 3.4 مليار دولار.

2. السعودية بقيمة 3.4 مليار دولار.

3. تركيا بقيمة 3.3 مليار دولار.

4. الإمارات بقيمة 3.3 مليار دولار.

5. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.2 مليار دولار.

6. ليبيا بقيمة 2 مليار دولار.

7. المملكة المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار.

8. إسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.

9. سويسرا بقيمة 1.2 مليار دولار.

10. اليونان بقيمة 1.1 مليار دولار.

أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال عام 2024:

1. منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار.

3. فواكه طازجة بقيمة 2.3 مليار دولار.

4. أسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار.

5. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار.

6. لدائن بأشكالها الأولية 1.6 مليار دولار.

7. البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار.

8. قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 999.9 مليون دولار.

9. منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 537.5 مليون دولار.

10. بقول جافة بقيمة 491.4 مليون دولار.

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