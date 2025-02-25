الثلاثاء 25 فبراير 2025
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الإثنين

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، استهلالة خضراء للأسواق الخليجية مرتبطة بهدوء الأوضاع السياسية في المنطقة والتفاهم على حلول القضايا العالقة.


ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبه 0.4% وهي تقدر بـ5 نقاط ليصل إلى 12392نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 7مليارات ريال.


وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.43% وهي تقدر بـ25 نقطة ليصل إلى 7355 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 55 مليون دينار.


وفي الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.17% وهي تقدر بـ10 نقاط، كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.18% وهي تقدر بـ17 نقطة ليتجاوز 9634 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.

 

تعاملات البورصات الخليجية خلال الأسبوع الماضي 

وشهد  أداء الأسواق الخليجية في أسبوع، والتي كانت بين شد وجذب بين نتائج الأعمال للشركات المفيدة في المؤشرات وتوزيعات أرباحها وبين الحذر من التعريفات الجمركية التي ينوي  رئيس الولايات المتحدة فرضها كرسوم حمائية قد تدفع التضخم إلي الارتفاع بوتيرة غير محسوبة حول العالم.


ففي المملكة العربية السعودية 

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.6% في جلسة الخميس بدعم من ارتفاع سهم البنك الأهلي بنسبة 2% ليصل إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر، كما قفز سهم موبايلي بنسبة 5% إلى أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات بعد إعلان الشركة عن نمو أرباحها السنوية بنسبة 39% واقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 13% عن النصف الثاني 2024.


وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر السعودي بنسبة طفيفة بلغت 0.03% في الأسبوع الثالث من فبراير بعد خسارة بنسبة 0.4% في الأسبوع الذي سبقه.


وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.6% في جلسة الخميس ليغلق فوق مستويات 8700 نقطة للمرة الأولى في نحو 30 شهرًا بدعم من ارتفاع سهمي أجيليتي والوطني بنسبة 2.2% و1.7% على التوالي.


وعلى مدار الأسبوع. ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1.7% محققًا خامس مكاسب أسبوعية على التوالي.


وفي قطر

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.08% في جلسة الخميس مسجلًا رابع مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.4%.


وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.3% محققًا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.


وفي الأسواق الإماراتية

ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.3% في جلسة الخميس ليغلق فوق مستويات 9600 نقطة بدعم من ارتفاع سهمي الدار العقارية واتصالات E& بنسبة 2% و1% على التوالي.


في حين انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2%، ليتنازل عن أعلى مستوياته في 16 عامًا مع سيطرة جني الأرباح على سهمي إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني.

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