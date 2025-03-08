سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي مقابل الليرة اليوم 2025.3.8

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا حالة من الاستقرار النسبي، خلال تعاملات اليوم السبت 8 مارس، بالسوقين الرسمية والموازية.

سعر الدولار فى البنك المركزى السورى

سجل سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي، 13,200 ليرة للشراء، و13.332 ليرة للبيع، وفقًا لآخر تحديث من مصرف سوريا المركزي.

أسوء أداء لليرة السورية

وفي عام 2023، وصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب تفاقم الأزمات الداخلية وتراجع الدعم الخارجي. خلال النصف الأول من العام. وتراوح سعر الصرف بين 6 آلاف و7 آلاف ليرة للدولار، لكن في النصف الثاني شهد انهيارا حادا ليصل إلى نحو 13 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء مع نهاية العام.

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