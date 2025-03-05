ارتفاع ملحوظ فى أسعار الليرة السورية اليوم الأربعاء 5-3-2025

شهدت أسعار الليرة السورية تحسن ملحوظ أمام الدولار خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومنذ رحيل النظام السابق، الأمر الذى انعكس على سعر العملة العملية، مدفوعة بالعديد من العوامل التى من بينها عودة السوريين من العديد من الدول الخارجية ومعهم الكثير من الأموال.

اسعار الدولار الامريكى مقابل الليرة

وثبّت مصرف سوريا المركزي اليوم الاربعاء 5 مارس 2025 سعر صرف الليرة السورية عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم.

ارتفاع اسعار الليرة امام الدولار

وكانت شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا في قيمتها خلال الشهرين الماضيين، إذ ارتفعت بنسبة 64% تقريبا.

وساهمت العديد من الاسباب فى ارتفاع قيمة الليرة السورية من بينها شح السيولة في الأسواق، وتشديد الرقابة على المضاربات وعودة المغتربين السوريين بالكثير من الاموال وغيرها من العوامل التى ادت الى ارتفاع سعر الليرة.

اسواء اداء لليرة السورية

في 2023، وصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب تفاقم الأزمات الداخلية وتراجع الدعم الخارجي. خلال النصف الأول من العام. وتراوح سعر الصرف بين 6 آلاف و7 آلاف ليرة للدولار، لكن في النصف الثاني شهد انهيارا حادا ليصل إلى نحو 13 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء مع نهاية العام.

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