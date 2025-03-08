المعاملة بالمثل، الصين تفرض رسوما بنسبة 100% على بعض السلع الكندية

قررت الصين اليوم السبت، اتخاذ إجراءات جديدة ردا على الرسوم الجمركية التى فرضتها كندا على السيارات الصينية الكهربائية فى أكتوبر من العام الماضى، حيث قررت الصين فرض رسوم جمركية انتقامية على بعض المنتجات الزراعية والغذائية الكندية.

وحددت وزارة التجارة الصينية أنه اعتبار من 20 مارس الجارى سوف يتم فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الكندية.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى ترد فيها الصين على الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الخاصة بها فقد قامت بفرض بعض الرسوم الأخرى على المنتجات الأمريكية وحددت 10 مارس لتطبيق هذه الرسوم على السلع الأمريكية.

السلع الكندية المقرر فرض رسوم عليها

وتشمل فرض رسوم بنسبة 100% على زيت بذور اللفت والبازلاء، بالإضافة إلى 25% على منتجات الأسماك ولحم الخنزير.

بيان وزارة التجارة الصينية بشأن الرسوم

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن تحقيقا أجرته توصل إلى أن كندا انتهكت لوائح التجارة الخارجية الصينية، مما أدى إلى قرار للرد بفرض رسوم جمركية على مجموعة من الواردات الكندية.

الصين

وبررت كندا فرض تعريفاتها الجمركية بحجة أن شركات صينية تستخدم دعم الدولة لخفض أسعار السوق وتشويه المنافسة.

وإلى جانب كندا، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا رسوما جمركية على الصادرات الصينية، واستهدفت بشكل خاص السيارات الكهربائية الصينية.

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