السبت 08 مارس 2025
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رياضة

فاسيليو يعلن تشكيل غزل المحلة أمام فاركو في دور الـ 16 بكأس مصر

غزل المحلة،فيتو
غزل المحلة،فيتو

 أعلن بابا فاسيليو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق فاركو مساء اليوم السبت على ستاد المحلة في إطار مباريات دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر. 

 

تشكيل غزل المحلة ضد فاركو

 ويسعى غزل المحلة لتحقيق الفوز أمام فاركو للتأهل إلى دور ربع النهائي أملا في التقدم لأبعد نقطة ممكنة في البطولة، بينما فاركو يسعى هو الآخر لحجز بطاقة التأهل للدور القادم ومواصلة عروضه المميزة في الموسم الحالي. 

 

حكام مباراة غزل المحلة وفاركو

موعد مباراة غزل المحلة وفاركو 

ومن المقرر أن يواجه فريق غزل المحلة نظيره فاركو اليوم السبت ضمن منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء. 

وتنقل المباراة عبر شاشة اوم سبورت الناقل الحصري لمباريات كأس مصر.

ووافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على الطلب المقدم من مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الغد أمام فاركو على روح الراحل محمد السبكي  رئيس نادي الصيد بالمحلة.

وتوفي، محمد السبكي  رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بالمحلة الكبرى، يوم الثلاثاء الماضي بعد معاناة مع المرض. 

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