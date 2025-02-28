الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

غزل المحلة يعود لنغمة الانتصارات بالفوز على إنبي بثلاثية في الدوري

غزل المحلة
غزل المحلة

فاز فريق غزل المحلة على نظيره إنبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

 

وسجل محمد بن حمودة هدف غزل المحلة الأول في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف عبده يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 2+45. 

وفي الشوط الثاني أضاف أحمد فوزي الهدف الثالث للمحلة في الدقيقة 80، وأهدر فريق إنبي ركلة جزاء في الدقيقة 90 عن طريق لاعبه أحمد نادر حواش. 

 

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي 

 

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حارس المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: محمد جابر - عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد بنشرقي - مورو توريه - محمد أشرف. 

 خط الهجوم: رشاد العرفاوي - محمد بن حمودة - عبده يحيى.

تشكيل إنبي أمام غزل المحلة 

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي:

حارس المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد - مصطفى دويدار.

خط الوسط: زياد كمال - أحمد العجوزـ محمد سيمر عبد الوهاب - محمد شريف حتحوت - شريف كابو.

المهاجم: أحمد زكي.

ترتيب غزل المحلة وإنبي في الدوري 

وبتلك النتيجة يحتل فريق انبي المركز  الـ17 برصيد 12 نقطة، بينما يتقدم غزل المحلة الي المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة. 

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