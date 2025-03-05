الدوري المصري، بتروجيت يخطف فوزا قاتلا 2-1 على غزل المحلة

الدوري المصري، حقق فريق بتروجيت فوزا قاتلا على حساب غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم محمد بن حمودة لغزل المحلة في الدقيقة 47، ثم تعادل بتروجيت في الدقيقة 69 عن طريق إسماعيل بامبا، وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء يخطف رشاد المتولي هدف الفوز لصالح بتروجيت ليحسم المباراة لصالحه 2-1

تشكيل بتروجيت أمام غزل المحلة

دخل بتروجيت المباراة أمام غزل المحلة في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

عمر صلاح - محمود شديد قناوي - مصطفى الجمل - أحمد بحبح - توفيق محمد - أحمد حامد - حامد حمدان - جابرييل شيكودي - خالد أبو زيادة - إسماعيل بامبا - رشاد المتولي.

فريق بتروجيت، فيتو

تشكيل غزل المحلة أمام بتروجيت

وجاء تشكيل غزل المحلة ضد بتروجيت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: محمد جابر- عمرو الجزار- أحمد كاستيلو- يحيى زكريا.

الوسط: محمد بن شرقي- موري توريه- رشاد العرفاوي.

الهجوم: عبده يحيى- محمد على بن حمودة- محمد أشرف.

حكام مباراة غزل المحلة وبتروجيت

ترتيب غزل المحلة وبتروجيت في الدوري

بهذه النتيجة يتجمد رصيد غزل المحلة عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما رفع بتروجيت رصيده إلى 22 نقطة تقدم بها إلى المركز الثامن.

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