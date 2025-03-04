الثلاثاء 04 مارس 2025
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رياضة

طاهر محمد يواصل الغياب عن الأهلي أمام طلائع الجيش

طاهر محمد طاهر، فيتو
طاهر محمد طاهر، فيتو

يواصل طاهر محمد طاهر لاعب ‏الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غيابه عن صفوف الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها في بطولة الدوري الممتاز بسبب الإصابة التي يعاني منها. 

ويعاني طاهر محمد طاهر من شد في العضلة الخلفية تعرضه له بعد أنا كان قد تعافى من الإصابة في الركبة مما يجعله خارج حسابات الجهاز الفني للأهلي في مباراة طلائع الجيش

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا في الدوري المصري الممتاز. 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة  

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء غدا الأربعاء  الموافق 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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