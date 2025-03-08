باريس سان جيرمان يتقدم على رين 0/1 في الشوط الأول

تقدم فريق باريس سان جيرمان على نظيره ستاد رين، بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل برادلي باركولا هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد رين

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: جواو نيفيس - لوكاس بيرالدو - ويليام باشو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: وارن زئيري إيمري - لي كانج إن - سيني مايولو

وفي الهجوم: ديزيري دوي - جونسالو راموس - برادلي باركولا.

ترتيب باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة، بينما يأتي رين في المركز الحادي عشر وفي رصيده 29 نقطة.

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