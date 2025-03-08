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رياضة

إنريكي يفاجئ قائد باريس سان جيرمان بهذا القرار بسبب ليفربول

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وليفربول

 قرر لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، استبعاد قائد الفريق بعد الخسارة الأليمة أمام ليفربول الإنجليزي (0-1) في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

واستبعد إنريكي المدافع البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق من حساباته لمواجهة رين، اليوم السبت، في الجولة 25 من الدوري الفرنسي بداعي إراحته قبل مباراة الإياب ضد ليفربول الثلاثاء المقبل.


قائمة سان جيرمان:

"دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس، مايولو، باركولا، زاير إيمري، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز".

 

ويعتلي العملاق الباريسي قمة الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة، بينما يحل رين في المركز 11 برصيد 29 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي "بي إس جي" مع الريدز الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد في لقاء الإياب في دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.

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