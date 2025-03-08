4 دول أوروبية تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم السبت، إنهم يدعمون الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي ستتكلف 53 مليار دولار وتتجنب تهجير سكان القطاع.

وذكر الوزراء الأربعة في بيان مشترك: "تظهر الخطة مسارا واقعيا لإعادة إعمار غزة وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".

وصاغت مصر الخطة وتبناها الزعماء العرب، خلال قمة طارئة في العاصمة القاهرة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء الماضي، أن القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة لإعادة إعمار غزة.

وقال السيسي: "تم اعتماد الخطة.. وفي ختام هذه القمة المحورية أتقدم إليكم أشقائي بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهدكم الصادق ودعمكم المقدر لما تم طرحه".

وفي بداية القمة الطارئة، كشف الرئيس السيسي أن الخطة بشأن غزة تشمل بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وذكر أن مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل، مضيفا "عملنا مع الفلسطينيين لإنشاء لجنة مستقلة لحكم غزة".

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