يحيى الفخراني عن نبيل الحلفاوي: أنبل النبلاء وأصدق الأصدقاء

تصدر الفنان يحيى الفخراني محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد حديثه عن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي أثناء تكريمه بجائزة إنجاز العمر في مهرجان الأفضل، وتفاعل الجمهور معه بعد كلماته المؤثرة عن صديقه الراحل نبيل الحلفاوي، وقال عنه: " كان أنبل النبلاء وأصدق الأصدقاء".

وتحدث الفنان الكبير يحيى الفخراني، عن صداقته القوية مع زميله الفنان نبيل الحلفاوي خلال استضافته ببرنامج “حديث القاهرة” قبل قليل.

واسترجع يحيى الفخراني لحظة إنسانية من بدايات مشواره الفني مع الفنان الراحل نبيل الحلفاوي خلال لقاء تلفزيوني، وكشف الفخراني عن تنازل الحلفاوي عن دوره في مسرحية "مدرسة الأزواج" لصالحه، مما كان له أثر كبير في انطلاق مسيرة يحيى الفخراني في الفن.

وقال الفخراني: “صلتنا وصداقتنا قوية ولم تنقطع يوما، وكان دائم التشجيع لي وأبرز من وقف بجانبي طوال مشواري الفني".

نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي

مسيرة نبيل الحلفاوي

وشارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها "الطريق إلى إيلات" و"العميل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

وفاة نبيل الحلفاوي

غيب الموت الفنان نبيل الحلفاوي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 77عامًا، وكان الفنان الكبير قد تعرض لأزمة صحية شديدة تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

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