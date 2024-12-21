السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

يحيى الفخراني عن نبيل الحلفاوي: أنبل النبلاء وأصدق الأصدقاء

نبيل الحلفاوي ويحيى
نبيل الحلفاوي ويحيى الفخراني

 تصدر الفنان  يحيى الفخراني  محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد حديثه عن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي أثناء تكريمه بجائزة إنجاز العمر في مهرجان الأفضل، وتفاعل الجمهور معه بعد كلماته المؤثرة عن صديقه الراحل نبيل الحلفاوي، وقال عنه: " كان أنبل النبلاء وأصدق الأصدقاء".

وتحدث الفنان الكبير يحيى الفخراني، عن صداقته القوية مع زميله الفنان نبيل الحلفاوي خلال استضافته ببرنامج “حديث القاهرة” قبل قليل.

واسترجع يحيى الفخراني لحظة إنسانية من بدايات مشواره الفني مع الفنان الراحل نبيل الحلفاوي خلال لقاء تلفزيوني، وكشف الفخراني عن تنازل الحلفاوي عن دوره في مسرحية "مدرسة الأزواج" لصالحه، مما كان له أثر كبير في انطلاق مسيرة يحيى الفخراني في الفن. 

وقال الفخراني: “صلتنا وصداقتنا قوية ولم تنقطع يوما، وكان دائم التشجيع لي وأبرز من وقف بجانبي طوال مشواري الفني".

نبيل الحلفاوي 
نبيل الحلفاوي 

 

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

 

مسيرة نبيل الحلفاوي

 وشارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها "الطريق إلى إيلات" و"العميل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

 

وفاة نبيل الحلفاوي

غيب الموت الفنان نبيل الحلفاوي، بعد صراع مع المرض،  عن عمر ناهز الـ 77عامًا، وكان  الفنان الكبير قد تعرض لأزمة صحية شديدة  تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يحيى الفخراني الفنان يحيي الفخراني نبيل الحلفاوي الراحل نبيل الحلفاوي وفاة نبيل الحلفاوي

مواد متعلقة

يحيى الفخراني يكشف عن موقف مؤثر له مع نبيل الحلفاوي

خروج مسلسل يحيى الفخراني من السباق الرمضاني 2025، وجمال العدل يوضح الحقيقة
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا السعر

ملحد مضطرب نفسيًا ويؤيد إسرائيل، المقربون من منفذ عملية الدهس بألمانيا يكشفون أسرارا صادمة

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

اختيار أسعد الشيباني وزيرا للخارجية في حكومة سوريا المؤقتة

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن التعامل مع حالات الطوارئ بالمستشفيات

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

الأهلي يكشف موقف مشاركة أشرف داري وطاهر محمد بمباراة الغد

منوعات

المزيد

تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم

هدية فضائية للأرض في عيد الميلاد

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

تنقلك من بكين إلى نيويورك في أقل من ساعتين، الصين تختبر طائرة 4 أضعاف سرعة الصوت (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 21/12/2024

صقيع وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام الشتاء رسميا

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

رسائل أحمد الشرع الملقب بالجولاني إلى الدول العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بتحقيق بعض الأمنيات

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة

المزيد
الجريدة الرسمية