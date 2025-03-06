الخميس 06 مارس 2025
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ثقافة وفنون

عمرو أديب يشيد بهؤلاء الفنانين في موسم دراما رمضان

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، أشاد الإعلامي عمرو أديب بعدد من مسلسلات رمضان، وعبر عن إعجابه بعدد من الفنانين.

 

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: "برضه لازم نحيي ماجد المصري وانتصار وشرنوبى فى اش اش، ودياب وأشرف عبد الباقى فى قلبى ومفتاحه، وكندا علوش ونيلى كريم فى اخواتى.. ممثلين محترمين معاهم كتابة واعية وإخراج متميز وأخص بالذكر تامر محسن.

 

 

وكان عمرو أديب أشاد في وقت سابق بمسلسل “أشغال شقة جدا” وبجرعة الكوميديا التي يقدمها المسلسل يوميا، وبأبطاله هشام ماجد، ومصطفى غريب، وأسماء جلال.

 

  مسلسل أشغال شقة جدا

ويشارك الفنان هشام ماجد في موسم دراما رمضان بمسلسل “اشغال شقة جدا” وتدور قصة الجزء الثاني من المسلسل حول استمرار معاناة حمدى "هشام ماجد" وياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينا بهن من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

 

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

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