الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أصدر تعليمات استعدادا لاستئناف الحرب في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن المستوى السياسي أصدر تعليمات استعدادا لاستئناف الحرب في غزة.

الاحتلال يستعد لاستئناف العدوان على غزة 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها أن استئناف الحرب سيشكل خطرا على حياة المحتجزين.

ويأتي ذلك على الرغم من رسالة التحذير التي وجهها أسير إسرائيلي لدى حماس في مقطع فيديو بثته كتائب القسام.

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ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة مقطعا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير لديها متان أنجليست.

أسير إسرائيلي يوجه رسالة قوية 

وفي المقطع المصور قال الجندي الأسير:أطلب من كل شعب إسرائيل النزول للشوارع وعدم التخلي عننا، والتعامل معنا كجنود ليس كالأسرى المدنيين.

وأضاف الأسير الإسرائيلي: أقول للجيش لن تنجحوا في إعادتنا بالقوة العسكرية، والطريق الوحيد لإعادتنا هو عبر صفقة تبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية

وتابع: أتوسل لإعادتنا أحياء وليس في توابيت، ويجب على إسرائيل إعادتنا، وفعل كل شيء كي نعود.

واستطرد: أخاطب رئيس الأركان وقادة الجيش وأقول إن واجبكم إعادتنا سالمين وأقول لترامب ساهم في إبرام الصفقة فأنت من لديه القوة للتأثير على نتنياهو

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غزة حماس العدوان على غزة

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