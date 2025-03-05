والدة أسير إسرائيلي: انتهى الصمت ولو انتظرنا لن يعود أحباؤنا من غزة

قالت والدة أسير إسرائيلي، اليوم لن نصمت ولن نستسلم ولن نتوقف حتى إعادة جميع الأسرى من قطاع غزة إلى بيوتهم.

والدة أسير إسرائيلي تهاجم نتنياهو وترفض الصمت

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن والدة أسير إسرائيلي قولها، عصر الصمت انتهى وإذا جلسنا في بيوتنا وانتظرنا فلن يعود أحباؤنا من غزة، لن نصمت ولن نستسلم ولن نتوقف حتى نعيد جميع الأسرى إلى بيوتهم.

وأضافت والدة الأسير الإسرائيلي، عند بدء الحرب طلبوا مني أن أصمت وأن أثق في أن نتنياهو سيعيد الجميع، لكن هذا لم يحدث ولن نصمت حتى نعيد الجميع.

عضو مجلس الحرب السابق يتهم نتنياهو بتمزيق الشعب

فى ذات السياق، قال جازي آيزنكوت، عضو مجلس الحرب السابق، أنه على نتنياهو التركيز على تحقيق أهداف الحرب

وأكد جازي آيزنكوت، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجاهل التحذير وواصل الترويج للانقلاب القضائي ما مزق الشعب وأضعف الدولة.وعليه التركيز لتحقيق أهداف الحرب وفي مقدمتها إعادة الرهائن.

وتابع عضو مجلس الحرب السابق، على نتنياهو تعزيز الجيش بقانون التجنيد ومنع المزيد من الضرر في تعاضدنا.

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