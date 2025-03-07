رغم القيود الإسرائيلية، 90 ألف فلسطيني صلوا الجمعة الأولى من رمضان بالأقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 90 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

قيود الحكومة الإسرائيلية

فرضت الحكومة الإسرائيلية قيودًا على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية، لأداء أول صلاة جمعة خلال شهر رمضان، في المسجد الأقصى.

ونقل الصحفي محمود عدامة، من مكتب بي بي سي في القدس، أن رئاسة الوزراء الإسرائيلية أعلنت محددات لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى الجمعة، بحيث يسمح فقط بدخول الرجال ممن تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، والنساء فوق 50 عامًا، والأطفال دون 12 عامًا.

ويشترط حصول جميع من هم ضمن المحددات على "موافقة أمنية مسبقة".

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه قطاع غزة وقفًا هشًا لإطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، بعد حرب استمرت منذ أكتوبر 2023 وحتى يناير 2025.

قيود وانتشار لقوات إسرائيلية

كانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت الخميس، أن السلطات تعتزم نشر ثلاثة آلاف من عناصر قوات الأمن في القدس الجمعة.

وأوضحت في بيان أن هذه القوات ستشمل عناصر من قوات حرس الحدود، وستنتشر في مختلف أنحاء القدس، وستركز على المعابر المؤدية إليها، والمناطق الشرقية منها، وكذلك منطقة البلدة القديمة فيها.

ورغم القيود المفروضة رصدت بي بي سي أن مئات الفلسطينيين توجهوا صباح الجمعة من مختلف مناطق الضفة الغربية إلى حاجز قلنديا العسكري، شمالي مدينة القدس، في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن شهود عيان قولهم إنّ القوات الإسرائيلية "أعادت عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول". إضافة للتدقيق على هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة، ومنعهم من الدخول.

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