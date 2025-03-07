الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تضع خطة هجومية جديدة على قطاع غزة

غزة
غزة

 وافق رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الجمعة، على خطة هجومية جديدة على قطاع غزة، حسبما ذكر موقع "واينت" Ynet الإسرائيلي.

ووفقًا للموقع، فإن إسرائيل تستعد لتصعيد الصراع، في المقابل تعيد حركة حماس تجميع قواتها وتعزز دفاعاتها.

 

وأبلغ جيش الاحتلال القيادة السياسية في تل أبيب أن أي هجوم جديد على القطاع سيتضمن صعوبات عملياتية مختلفة، في المقام الأول في المناطق التي يعتقد أن محتجزين يتواجدون فيها.

 

وأكد موقع "واينت" أنه خلال الشهر الماضي كانت العديد من فرق الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك ألوية الاحتياط، تستعد لشن هجوم بري على غزة بدعم من سلاح الجو.

 

وكان زامير قد أعلن  أمس، أن عام 2025 سيكون عام الحرب التي تتركز فيها الجهود على قطاع غزة وإيران، وفقًا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست"Jerusalem Post.

 

هدنة غزة

 ومع انسداد أفق التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة والمضي قدما في التفاوض بشأن مسار المرحلة المقبلة، بعد رفض إسرائيل والولايات المتحدة مخرجات القمة العربية الطارئة في القاهرة، وإطلاق الرئيس الأميركي "تحذيرا أخيرا" لحركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين، اختلطت الأوراق وباتت العودة إلى الحرب هي السيناريو الأقرب.

 

وكان الرئيس ترامب وجه تحذيرًا لقادة حركة حماس، مطالبا إياهم بمغادرة غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء والأموات، متوعدا سكّان قطاع غزة بالموت ودفع ثمن باهظ إذا لم يتم إطلاق كافة الأسرى، ومؤكدا أنه سيرسل لإسرائيل كلّ ما تحتاج إليه لإنهاء المهمة، وفق قوله.

 

 

وفي منشور على منصّته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، قال ترامب مخاطبا سكان القطاع أن "هناك مستقبلا جميلا ينتظركم، ولكن ليس إذا احتفظتم بالرهائن".

 

وردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي لقادة حماس، قال المتحدث باسم الحركة قاسم أمين في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث" إن خروج قادة الحركة من قطاع غزة أمر مرفوض.

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