زغلول صيام يكتب: هو ميدو بقى الحماية لمجلس الزمالك.. ومين الغلطان في مهاترات شوبير والحضري؟!

كلما أنظر إلى أحمد حسام ميدو أرى شابا فرط في فرص لم يحصل عليها نظير له، لاعبا شارك مع أكبر الأندية العالمية ثم عاد واعتزل في سن صغيرة، وأقرانه لعبوا بعدة أكثر من عشر سنوات.

وكمدرب حصل على فرص تدريب أكبر الأندية بداية من الزمالك مرورا بدجلة والإسماعيلي وغيرها.

عندما رأيته أمس يعقد مؤتمرا صحفيا في وجود نائب رئيس الزمالك تذكرت أيام المقاصة والمشروع العالمي وأشياء كثيرة.

مجلس الزمالك ازداد الاختباء وراء ميدو ونصبه كل شيء في كرة القدم. هنا يظهر الفارق بين الأهلي والزمالك، الفارق بين المؤسسة والعشوائية، لأننا لم نرَ يوما واحدا من لجنة التخطيط أو الكرة في الأهلي يتحدث في الإعلام!

لا أعلم إذا كان ميدو يفكر في كرسي لبيب نفسه (على فكرة هذا حقه)، ولكن لكل وقت أذان، إن الأيام أثبتت أن نجوم الزمالك سواء ميدو أو حازم إمام أو حتى أيمن يونس كلامهم أكثر من أفعالهم.. هم فقط ينظرون.

أعتقد أن رجال الأعمال الداعمين للزمالك يفكرون في التوقف، لأن الأموال التي يدفعونها تذهب هباء، ومجلس الزمالك نفسه أصبح في مرمى النيران، ولم يعد أمامه سوى بيانات هلامية والشكوة من الحكام.

ويبقى للحديث بقية في موضوع الزمالك.

شوبير والحضري

لماذا تلك المهاترات في الشهر الفضيل، ولماذا يجر شوبير شَكل الحضري ويقول إنه غير مثقف،

يا سيدي سيبه يقول إنه أحسن حارس في الكون والوجود.

لن يفرق معك ولا معنا.

واطلع إنت كمان قول إنك حارس الأهلي الذي لم يكن له مثيل.

إنما نشر الغسيل القذر في وسائل التواصل عيب وألف عيب.

مقتطفات

يعني مقدمو البرامج الرياضية يقعدوا يقرفونا طول السنة، وفي الآخر نلاقيهم ضيوف برامج التوك شو في رمضان.

بجد حاجة تقرف أوي!

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