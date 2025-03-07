الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زغلول صيام يكتب: هو ميدو بقى الحماية لمجلس الزمالك.. ومين الغلطان في مهاترات شوبير والحضري؟!

زغلول صيام
زغلول صيام

كلما أنظر إلى أحمد حسام ميدو أرى شابا فرط في فرص لم يحصل عليها نظير له، لاعبا شارك مع أكبر الأندية العالمية ثم عاد واعتزل في سن صغيرة، وأقرانه لعبوا بعدة أكثر من عشر سنوات.

وكمدرب حصل على فرص تدريب أكبر الأندية بداية من الزمالك مرورا بدجلة والإسماعيلي وغيرها.

عندما رأيته أمس يعقد مؤتمرا صحفيا في وجود نائب رئيس الزمالك تذكرت أيام المقاصة والمشروع العالمي وأشياء كثيرة. 

مجلس الزمالك ازداد الاختباء وراء ميدو ونصبه كل شيء في كرة القدم. هنا يظهر الفارق بين الأهلي والزمالك، الفارق بين المؤسسة والعشوائية، لأننا لم نرَ يوما واحدا من لجنة التخطيط أو الكرة في الأهلي يتحدث في الإعلام!

لا أعلم إذا كان ميدو يفكر في كرسي لبيب نفسه (على فكرة هذا حقه)، ولكن لكل وقت أذان، إن الأيام أثبتت أن نجوم الزمالك سواء ميدو أو حازم إمام أو حتى أيمن يونس كلامهم أكثر من أفعالهم.. هم فقط ينظرون.

أعتقد أن رجال الأعمال الداعمين للزمالك يفكرون في التوقف، لأن الأموال التي يدفعونها تذهب هباء، ومجلس الزمالك نفسه أصبح في مرمى النيران، ولم يعد أمامه سوى بيانات هلامية والشكوة من الحكام.

ويبقى للحديث بقية في موضوع الزمالك.

شوبير والحضري

لماذا تلك المهاترات في الشهر الفضيل، ولماذا يجر شوبير شَكل الحضري ويقول إنه غير مثقف، 
يا سيدي سيبه يقول إنه أحسن حارس في الكون والوجود.

لن يفرق معك ولا معنا.

واطلع إنت كمان قول إنك حارس الأهلي الذي لم يكن له مثيل.

إنما نشر الغسيل القذر في وسائل التواصل عيب وألف عيب.

مقتطفات

يعني مقدمو البرامج الرياضية يقعدوا يقرفونا طول السنة، وفي الآخر نلاقيهم ضيوف برامج التوك شو في رمضان.

بجد حاجة تقرف أوي!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زغلول صيام الأهلي الزمالك ميدو أحمد شوبير

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب: يعني ايه كأس عاصمة مصر؟! وماذا عن كأس مصر الأصلي؟! وكلام عن الشركة الألماني والذكاء الصناعي في قرعة الدوري!!

زغلول صيام يكتب: لما تكون دي عقلية رئيس الزمالك وأمين صندوق اتحاد الكرة!.. وأحمد شوبير ليس حارس الأهلي!
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

زغلول صيام يكتب: هو ميدو بقى الحماية لمجلس الزمالك.. ومين الغلطان في مهاترات شوبير والحضري؟!

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

أخبار مصر: بيراميدز يغري زيزو ووالده يوافق بشرط، ثورة جنرلات الأسد تهز سوريا، أذان الفجر بالمنوفية يثير الجدل، تحذير من عاصفة ثلجية

الخارجية الأمريكية: إدارة ترمب أنقذت 38 رهينة من غزة ولن تتوقف

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 مارس 2025 (آخر تحديث)

أول رد من حماس على تهديدات الرئيس الأمريكي

لليوم الثاني، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 مارس 2025

منوعات

المزيد

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

يبدأ بـ 32 جنيها للكيلو، أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

فئات ممنوعة من صيام رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، مخاطبته لقتلى بدر من المشركين

الإفتاء ترد على دعوى جواز الفطر للمسلم الغني في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم

ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء أثناء الصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية