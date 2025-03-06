الخميس 06 مارس 2025
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خارج الحدود

زيلينسكي يزور السعودية الإثنين المقبل للقاء الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان وزيلينسكي، فيتو

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نيته زيارة السعودية يوم الإثنين المقبل، للقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

زيلينسكي يعلن زيارة السعودية الإثنين المقبل

وقال زيلينسكي، اليوم الخميس، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعى "إكس"، إن الهدف من زيارة السعودية هو لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مضيفًا: بعد ذلك سيبقى فريقي في السعودية للعمل مع شركائنا الأمريكيين.

ترامب وزيلينسكي، فيتو
ترامب وزيلينسكي، فيتو

وأشار زيلينسكي، إلى اهتمام أوكرانيا بـ"السلام أكثر من أي شيء آخر"، متابعًا: "وكما أخبرنا الرئيس دونالد ترامب، فإن أوكرانيا ستواصل العمل بشكل بنَّاء من أجل تحقيق سلام سريع وموثوق به..

مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين بارزين سيجتمعون في السعودية

كان موقع "أكسيوس" الأمريكى ذكر في وقت سابق من اليوم الخميس، أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين بارزين سيجتمعون في السعودية الأربعاء المقبل، لمناقشة الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

 

ونقل أكسيوس، عن مصدرين مطلعين توقعاتهما بمشاركة المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو في الاجتماعات المرتقبة بالمملكة العربية السعودية.

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