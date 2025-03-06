ترامب يعلن موعد زيارته للسعودية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الخميس: سأزور السعودية خلال شهر ونصف من الآن.

زيارة ترامب للسعودية

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة رويترز أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور السعودية الإثنين المقبل وسيلتقي ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.



ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصادر قولها: إنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون كبار فى المملكة العربية السعودية، الأربعاء المقبل؛ لمناقشة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى الحرب مع روسيا.

وقالت المصادر إن الاجتماع القادم تحدد خلال مكالمة هاتفية بين مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض مايك والتز وأندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

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