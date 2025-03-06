أخبار الفن اليوم: مي عمر تنجح في الإيقاع بماجد المصري بـ "إش إش".. سؤال صادم من محمد رمضان للفائز بـ 100 ألف جنيه.. موقف صابرين من المشاهد الجريئة

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل إش إش حول ذهاب إش إش إلى رجب الجريتلي، الذي يجسد دوره ماجد المصري، وتعترف له بحبها، مؤكدة أنه لفت انتباهها منذ عام، وأنها ظلت تفكر فيه طوال هذه المدة، لكنها لم تمتلك الشجاعة للاعتراف بمشاعرها حتى الآن، واليوم، قررت أن تواجهه وتخبره بكل ما تشعر به، دون أن تطلب منه أي شيء، فقط أرادت أن تعبر عن مشاعرها.





قرر الفنان محمد رمضان، خلال برنامج مدفع رمضان المذاع على شاشة قناة dmc، اختيار طريقة جديدة في إهداء الفائزين جائزة الـ100 ألف جنيه.



وقال محمد رمضان: “اللي عيني هتلمحه هفرحه ويكسب معايا”.

واختار محمد رمضان الحج محمد من الشارع ليفوز معه بالجائزة، وسأله: “بتشرب لاتيه ليرد الحاج، لا بشرب المر، ليعلق الفنان كسبت معايا الـ100 ألف جنيه ولو قلت بشرب لاتيه كنت هقولك أحيه”.

أكدت الفنانة صابرين، أنها لم تصرح قبل ذلك بأن مشاركتها في فيلم "لف ودوران" سبوبة، موضحة: "الفيلم كان بعد مسلسل أفراح القبة ولما عرض عليا كنت هعمل دور كوميدي وفيه تمثيل ولما حصل إنه اتصور في مدة قليلة واتشال أكتر المشاهد واتعمل بسرعة عشان كان هينزل في العيد وزعلت ساعتها".





مسلسلات رمضان 2025، قال الفنان طارق لطفي أنه تلقى حتى الآن بعض ردود الأفعال حول الحلقات التي تم عرضها من مسلسل العتاولة 2، وهى ردود فعل إيجابية حول العمل، مشيرًا إلى أن به عددًا من المفاجآت التي يحملها في الحلقات القادمة.



مسلسلات رمضان 2025 ، استقبلت الشاشات العربية الحلقات الـ6 الأولى من مسلسل ولاد الشمس الذي يترأس بطولته النجم محمود حميدة والنجمان أحمد مالك وطه دسوقي.



وعقب عرض حلقات المسلسل.. توجهت أصابع الإشادة إلى محمود حميدة، حيث وجه الناقد الكبير محمود عبد الشكور، الحاصل على جائزة القلم الذهبي مؤخرا.. وقال: ان محمود حميدة في دور بابا ماجد في حلقات "ولاد الشمس"، أحد نجوم دراما رمضان، بأداء يتجاوز إغراء مبالغات وكليشيهات تلك الشخصيات، إلى الانفعالات المحسوبة، والسيطرة على تعبيرات الوجه، وعلى نبرة الصوت، وعلى لغة الجسد أيضا، التي تعكس ارتياحا ولا مبالاة، مشية رجل متصالح مع نفسه، واثق الخطوة ولا يشعر بالذنب، اختار أن يقتني أرانب، يربّي ويأوي ويطعم، ويطلب المقابل.



مسلسلات رمضان 2025، يتنافس خلال موسم دراما رمضان 2025 نحو 48 عملًا مصريًا، تتنوع ما بين الدراما الاجتماعية والأكشن والديني والتاريخي والكوميدي.

كشفت الفنانة مي كساب عن الأرقام الأبرز في حياتها وذلك في برنامج "أرقام مع النجوم"، المُذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

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