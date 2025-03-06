الخميس 06 مارس 2025
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ثقافة وفنون

صابرين تكشف حقيقة تبرؤها من فيلم لف ودوران وموقفها من المشاهد الجريئة

الفنانة صابرين، فيتو
الفنانة صابرين، فيتو

أكدت الفنانة صابرين، أنها لم تصرح قبل ذلك بأن مشاركتها في فيلم "لف ودوران" سبوبة، موضحة: "الفيلم كان بعد مسلسل أفراح القبة ولما عرض عليا كنت هعمل دور كوميدي وفيه تمثيل ولما حصل إنه اتصور في مدة قليلة واتشال أكتر المشاهد واتعمل بسرعة عشان كان هينزل في العيد وزعلت ساعتها".

 

حقيقة تصريحات صابرين عن فيلم لف ودوران

وأضافت صابرين، خلال الجزء الثاني من حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنها لم تقل إن الفيلم سبوبة ولكن قالت فسحة، مضيفة: "اعتبرت أن الفيلم فسحة إذا كان أحمد حلمي نفسه طلع تبرأ من الفيلم وقال أوعدكم مش هعمل فيلم زي كده تاني ورغم كده الناس حبوه والناس بتحب أحمد حلمي والفيلم مسلي عشان عيلة وكده".

 

وتابعت: "أرفض الأدوار الجريئة والمشاهد الساخنة ومواقفي من الأدوار الجريئة ممكن خلتني مش موجودة لفترة من الزمن ويمكن هذا الموقف برضو اللي خلاني عملت مسلسل أم كلثوم واترشحت والناس صدقتني في أم كلثوم لأنها حالة لأن محدش يفتكر لي مشاهدة معينة غير مناسبة".
 

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صابرين الفنانة صابرين فيلم لف ودوران برنامج حبر سري أسما إبراهيم قناة القاهرة والناس

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