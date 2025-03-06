إشادة قوية من ناقد لـ محمود حميدة عن مسلسل ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025 ، استقبلت الشاشات العربية الحلقات الـ6 الأولى من مسلسل ولاد الشمس الذي يترأس بطولته النجم محمود حميدة والنجمان أحمد مالك وطه دسوقي.

وعقب عرض حلقات المسلسل.. توجهت أصابع الإشادة إلى محمود حميدة، حيث وجه الناقد الكبير محمود عبد الشكور، الحاصل على جائزة القلم الذهبي مؤخرا.. وقال: ان محمود حميدة في دور بابا ماجد في حلقات "ولاد الشمس"، أحد نجوم دراما رمضان، بأداء يتجاوز إغراء مبالغات وكليشيهات تلك الشخصيات، إلى الانفعالات المحسوبة، والسيطرة على تعبيرات الوجه، وعلى نبرة الصوت، وعلى لغة الجسد أيضا، التي تعكس ارتياحا ولا مبالاة، مشية رجل متصالح مع نفسه، واثق الخطوة ولا يشعر بالذنب، اختار أن يقتني أرانب، يربّي ويأوي ويطعم، ويطلب المقابل.



وتابع عبد الشكور قائلًا: مزيج معقد بين الأبوة الحانية والإدارة الصارمة، واقتناع كامل بأنه امتلك هؤلاء الأولاد، ومن حقه أن يوظفهم كيفما شاء.

ما أسعدني أن الثنائي أحمد مالك (ولعة) وطه دسوقي (مفتاح ) كانا يؤديان بنفس القوة أمام مشخصياتي كبير مثل حميدة، لأنهما لو كانا أقل، لفشلت مواقف درامية هامة، ولاشك أن المخرج شادي عبد السلام كان له دور كبير في تحقيق هذه النتيجة.

مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، يعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

قصة مسلسل ولاد الشمس

يكشف مسلسل ولاد الشمس العديد من التحديات التي يواجهها الأطفال في دور الأيتام، وكيف يلجأ أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هؤلاء الأطفال في أعمال غير مشروعة.



ويسلط الضوء على معاناتهم وتحولهم إلى ضحايا لظروف خارج إرادتهم من خلال الشابين ولعة ومفتاح، اللذين يتفقان على مواجهة مجدي، الذي يجسده محمود حميدة، مدير دار الأيتام الذي يستغل الأطفال في أعمال السرقة والنشل ويترك لهم الفتات.

ويتفق الشابان على بدء مرحلة جديدة لأبناء الدار بعيدًا عن هذه الأعمال الإجرامية، فيبدأن في تنظيم فرق للبحث عن فرص عمل.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

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