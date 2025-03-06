الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إشادة قوية من ناقد لـ محمود حميدة عن مسلسل ولاد الشمس

محمود حميدة.فيتو
محمود حميدة.فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، استقبلت الشاشات العربية الحلقات الـ6 الأولى من مسلسل ولاد الشمس الذي يترأس بطولته النجم محمود حميدة والنجمان أحمد مالك وطه دسوقي.

 

وعقب عرض حلقات المسلسل.. توجهت أصابع الإشادة إلى محمود حميدة، حيث وجه الناقد الكبير محمود عبد الشكور، الحاصل على جائزة القلم الذهبي مؤخرا.. وقال:  ان  محمود حميدة في دور بابا ماجد في حلقات "ولاد الشمس"، أحد نجوم دراما رمضان، بأداء يتجاوز إغراء مبالغات وكليشيهات تلك الشخصيات، إلى الانفعالات المحسوبة، والسيطرة على تعبيرات الوجه، وعلى نبرة الصوت، وعلى لغة الجسد أيضا، التي تعكس ارتياحا ولا مبالاة، مشية رجل متصالح مع نفسه، واثق الخطوة ولا يشعر بالذنب، اختار أن يقتني أرانب، يربّي ويأوي ويطعم، ويطلب المقابل.
 

وتابع عبد الشكور قائلًا: مزيج معقد بين الأبوة الحانية والإدارة الصارمة، واقتناع كامل بأنه امتلك هؤلاء الأولاد، ومن حقه أن يوظفهم كيفما شاء.
ما أسعدني أن الثنائي أحمد مالك (ولعة) وطه دسوقي  (مفتاح ) كانا يؤديان بنفس القوة أمام مشخصياتي كبير مثل حميدة، لأنهما لو كانا أقل، لفشلت مواقف درامية هامة، ولاشك أن المخرج شادي عبد السلام كان له دور كبير في تحقيق هذه النتيجة.

مسلسل ولاد الشمس 

مسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، يعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

 

قصة مسلسل ولاد الشمس 

يكشف مسلسل ولاد الشمس العديد من التحديات التي يواجهها الأطفال في دور الأيتام، وكيف يلجأ أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هؤلاء الأطفال في أعمال غير مشروعة.
 

ويسلط الضوء على معاناتهم وتحولهم إلى ضحايا لظروف خارج إرادتهم من خلال الشابين ولعة ومفتاح، اللذين يتفقان على مواجهة مجدي، الذي يجسده محمود حميدة، مدير دار الأيتام الذي يستغل الأطفال في أعمال السرقة والنشل ويترك لهم الفتات.

 

ويتفق الشابان على بدء مرحلة جديدة لأبناء الدار بعيدًا عن هذه الأعمال الإجرامية، فيبدأن في تنظيم فرق للبحث عن فرص عمل.

 

أبطال مسلسل ولاد الشمس 

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد مالك الشركة المتحدة المخرج شادي عبد السلام المتحدة للخدمات النجم محمود حميدة طه دسوقي قصة مسلسل ولاد الشمس محمود عبد الشكور مسلسل ولاد الشمس مسلسلات رمضان 2025 ولاد الشمس ولعة ومفتاح
ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

بعد انتهاء المؤتمر، ممدوح عباس يتواجد في نادي الزمالك لهذا السبب

الزمالك يرسل خطابا رسميا لـ اتحاد الكرة اعتراضا على التحكيم ويهدد بالتصعيد

بتوجيهات رئاسية، تحرير المصريين المختطفين من ميلشيا الدعم السريع بالسودان وعودتهم للقاهرة

رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس بالقدس يعلق على صليب وزير الخارجية الأمريكي

يترتب عليها أحداث جسام لـ4 دول عربية، توفيق عكاشة يكشف دلالة مفاوضات حماس وأمريكا

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، اعرف الأخضر وصل لكام

منوعات

المزيد

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

شركة أمريكية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس 6-3-2025 بالأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

اختطاف ابن مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحلال والحرام بشروط، علي جمعة يوضح حكم الموسيقى والتمثيل في الإسلام

طفل يتساءل عن "الحضن في الفيلم".. وعلي جمعة يجيب: "في الهند ممنوع حد يبوس حد"

معجزات الرسول، نبع المياه العذبة من بين أصابعه الشريفة

المزيد
الجريدة الرسمية