القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أول أيام شهر رمضان المبارك.. والذي ينطلق معه موسم مسلسلات وبرامج فنية من طراز خاص، ويتنافس خلال موسم دراما رمضان 2025 الكثير من المسلسلات المصرية التى تتنوع ما بين الرومانسية والدراما الاجتماعية والأكشن والديني والتاريخي والكوميدي.

قائمة مسلسلات رمضان 2025

وتستعرض (فيتو) القائمة الكاملة كالتالي:

الغاوي

يأتي فى مقدمة الخريطة الرمضانية لعام 2025 مسلسل النجم الكبير أحمد مكى، الذي قرر تغيير جلده تماما مبتعدًا عن الكوميديا وأجواء مسلسله الكبير أوي وغرد خارج المزاريطة بمسلسل شعبي درامي، إذ سيجسد مكي خلال أحداث مسلسله “الغاوي” المقرر عرضه فى رمضان 2025 شخصية تدعى شمس ناصر العدوي، وهو يغوي تربية الحمام ويتمتع بمهارة كبيرة في تدريبه، حيث تربى وسط أهل الحارة داخل حي الجمالية، وترك تعليمه ليتعلم صنعة، وتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياة شمس بتورطه في دائرة صراع لا تنتهي حين يفقد أحد أصدقائه الذي مات قهرا بعدما قضى عقوبة بالسجن.

يشارك أحمد مكي بطولة مسلسل الغاوي كل من؛ عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران ويقدم التجربة الجديدة لمكى المخراج محمد العدل، ويعرض الغاوي حصريا عبر فضائية on، وبشكل رقمي تعرض حلقاته عبر منصة يانجو بلاي وواتشات فى تمام العاشرة مساء.

معاوية بن أبي سفيان

عقب تأجيل لثلاث مواسم رمضانية.. رسميا يعرض المسلسل الديني والتاريخي “معاوية بن أبي سفيان فى رمضان 2025 عبر شبكة قنوات mbc، ويعتبر هذا المسلسل الأضخم إنتاجيا على الإطلاق بدراما رمضان، وتقدر ميزانيته بـأكثر من 100 مليون دولار بحسب ما أعلنته شبكة قنوات mbc.

ومسلسل معاوية من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح في أول تجربة فنية له، ومن إخراج طارق العريان في أول تجربة إخراجية له في الدراما التلفزيونية بعد سنوات من العمل في السينما، ويجسد الفنان السوري لجين إسماعيل شخصية الصحابي معاوية بن أبي سفيان، كما يشارك في المسلسل نخبة من الفنانين من الوطن العربي فمن مصر سوسن بدر ومحمد رياض، أسماء جلال، ومن سوريا أيمن زيدان وسامر المصري وميسون أبو سعد، وعدد من الفنانين التونسيين.

سيد الناس

ويطل الفنان عمرو سعد ليجمع ما بين الجانبين الدرامي والشعبي، ويقدم بالموسم الرمضاني 2025 مسلسل “سيد الناس” الذي يشكل أول تعاون فني بينه وبين المخرج محمد سامي.

و"سيد الناس" يجمع كوكبة من نجوم الفن، من أبرزهم الفنانون إلهام شاهين، أحمد رزق، بشرى، أحمد زاهر، إنجي المقدم، منة فضالي وريم مصطفي.. ويعرض مسلسل سيد الناس حصريا عبر شبكة قنوات mbc ومنصة شاهد السعودية يوميا فى تمام الساعة الــ10 مساءً.

فهد البطل

ويعود النجم أحمد العوضي ليقدم البطل الشعبي من جديد عقب نجاح مسلسله "حق عرض" الذي عُرض في رمضان المنصرم2024.

ويقدم "العوضي" شخصية جديدة عليه، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية وقضايا شباب المناطق الشعبية.. ويحمل اسم مسلسل العوضي الجديد "فهد البطل"، وهو شعبي صعيدي… يشاركه البطولة كل من أحمد عبد العزيز و ميرنا نور الدين، والراقصة الاستعراضية لوسي… تعرض حلقات المسلسل عبر منصة واتشات الرقمية وشبكة قنوات المتحدة dmc-cbc- الحياة وon يوميا فى تمام الساعة الــ 6:15 مساء

حكيم باشا

فيما يقدم الفنان الكبير مصطفى شعبان لأول مرة دور رجل من صعيد مصر، في مسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه في رمضان 2025.

ويشارك مصطفى شعبان بطولة حكيم باشا كل من؛ دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.ويعرض مسلسل حكيم باشا عبر قناتي cbc والحياة فى تمام الساعة الـ9:45 مساء يوميا.

وتقابل حبيب

وتقدم النجمة ياسمين عبد العزيز مسلسل رومانسي اجتماعي ضمن الخريطة الرمضانية لعام 2025، ويأتي مسلسل ياسمين معنونا بــ “وتقابل حبيب” وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي حول قصة حب تجمع ياسمين عبد العزيز مع الفنان كريم فهمي.

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

"وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات فى المواعيد التالية:الساعة 6 مساء على أن تكون الإعادة الساعة 4,30 صباحا.

الشرنقة

يشارك الفنان أحمد داوود بمسلسل رمضاني أول من بطولته تحت اسم “الشرنقة” وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

كما يشارك أحمد داود بطولة مسلسل الشرنقة كل من؛ ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب… ويعرض المسلسل عبر منصتي يانجو بلاي وواتشات.. وعبر شاشات التليفزيون يعرض على شاشات المتحدة فى تمام الثامنة مساء.

الكابتن

ويستعد النجم أكرم حسني لعرض مسلسل الكابتن خلال شهر رمضان 2025، الذي ينتمي لأجواء كوميديا الموقف بمشاركة كبار النجوم… العمل قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وغيرهم.

ويعرض مسلسل الكابتن للفنان أكرم حسني خلال شهر رمضان لهذا العام عبر 4 شاشات وهم؛ سي بي سي، ودي إم سي، والحياة، وأون.

إش إش

وتظهر النجمة مى عمر بدور راقصة شعبية ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني “إش إش” المقرر طرحه بموسم 2025..وهو العمل الذي يأتي من إخراج زوجها محمد سامي.

والعمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي… ويعرض مسلسل اش اش حصريا عبر منصة شاهد وشبكة قنوات mbc يوميا فى تمام الساعة الـ11 مساء.

نص الشعب اسمه محمد

ويشارك بقوة فى الخريطة الرمضانية لعام 2025 مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" المكون من 15 حلقة، ويقدم الفنان عصام عمر بطولة العمل مجسدا شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات. مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بطولة عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، رانيا يوسف، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، محمد محمود وغيرهم، من تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار… ويعرض حصريا عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر وام بي سي مصر دراما ومنصة شاهد السعودية.

عقبال عندكم

تعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.وتشهد أحداث مسلسل عقبال عندكم الذي يقوم ببطولته الثنائي الفني فى وقوع خلافات بينهما ضمن إحدى القصص التي يتضمنها العمل من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي.. قررت الشركة المنتجة لمسلسل عقبال عندكم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان الكريم.

ولاد الشمس

فى تجربة شبابية مختلفة يترأس الفنانان أحمد مالك وطه دسوقي بطولة مسلسل “ولاد الشمس” بمشاركة النجم الكبير محمود حميدة، ويلقى مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى الضوء على محاولة دمج الأيتام في المجتمع ونظرته القاسية لهم، وعدم تقبلهم، حيث يكشف العمل الكثير عن عالم دور الأيتام، وكيف أن أصحاب النفوس الضعيفة يلجأون لاستغلال هؤلاء الأطفال في أشياء غير مشروعة، حتى يتحول هؤلاء الأطفال إلى ضحايا او مجرمون، ويعرض المسلسل عبر منصة واتشات وقنوات المتحدة فى تمام الحادية عشر مساء.

قهوة المحطة

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل "قهوة المحطة" للفنان الشاب أحمد غزي أول أدواره كبطل ضمن موسم رمضان 2025ـ ويعرض مسلسل قهوة المحطة في رمضان عبر قناة on.

وتدور أحداث المسلسل حول مقهى محطة مجاورة لمحطة قطارات الجيزة أو رمسيس، يقصدها المسافرون من الجنوب والشمال إلى العاصمة القاهرة بأحلامهم ومصالحهم وأسبابهم المختلفة في إطار اجتماعي تشويقي.

ومسلسل قهوة المحطة بطولة أحمد غُزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، رياض الخولي، انتصار، ضياء عبدالخالق، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.

حسبة عمري

وتناقش النجمة روجينا فى مسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم “حسبة عمري” أهمية الترابط الأسري، وقضايا حقوق المرأة بعد الطلاق، وتطالب بحق "الكدّ والسعاية" وأن يكون لها النصف من كل ممتلكات زوجها بعد طلاقها منه.

ويعرض المسلسل عبر شاشات النهار ومنصة واتشات الرقمية يوميا فى منتصف الليل.

أثينا

بينما ستسلط النجمة ريهام حجاج من خلال مسلسلها الرمضاني المعنون بــ “أثينا” الضوء على عالم الدرك ويب والجرائم الوحشية التي يتسبب فيها، من خلال تقديمها شخصية الصحفية ريهام صبري التي تترك عملها كمراسلة صحفية وتعمل في التحقيقات وتكتشف محاولة شقيقتها الانتحار عبر الدرك ويب.

ويعرض المسلسل عبر مختلف شاشات المتحدة فى تمام الساعة التاسعة مساء وعبر منصة واتشات الرقمية.

شهادة معاملة أطفال

ويعود النجم الكبير محمد هنيدي للمشاركة الرمضانية من جديد عقب غياب لأكثر من 6 سنوات ويقدم شخصية الشرير للمرة الأولى مسلسل “شهادة معاملة أطفال” المقرر عرضه ضمن الخريطة الرمضانية لعام 2025..

ويأتي “شهادة معاملة أطفال” لـ هنيدي من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج.

ويشارك بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان محمود حافظ والفنانة أسماء إبراهيم، الفنانة نهي صالح، الفنانة جيهان خليل، كذلك يشارك فى مسلسل شهادة معاملة أطفال كل من صبري فواز ونهى عابدين.. يعرض المسلسل يوميا عبر شاشات المتحدة فى تمام الساعة 1.30 صباحا، فيما ستكون الإعادة الاولي الساعة 8 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2.30 مساء.

ظلم المصطبة

فيما قررت الشركة المنتجة لمسلسل ظلم المصطبة الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025، وتدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة…العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.. يعرض ظلم المصطبة عبر شاشات المتحدة فى تمام 9:00م عبر سي بي سي.

80 باكو

ويشارك مسلسل “80 باكو” بطولة هدى المفتي وانتصار، في موسم دراما رمضان المقبل، حيث من المقرر أن يعرض عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد يوميا فى منتصف الليل..وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول "بوسي" مصففة شعر موهوبة تعجز عن تأمين 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، فتقرر "لولا" صاحبة الصالون، ترقيتها إلى مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، فتنفتح بوسي على عالم آخر يغير نظرتها للحياة ونفسها وأحلامه.

عايشة الدور

وتقدم النجمة دنيا سمير غانم مسلسل جديد تحت اسم “عايشة الدور” للعرض ضمن السباق الرمضاني 2025، وتناقش دنيا خلال أحداث المسلسل أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذي تفضله، ويعرض المسلسل عبر شبكة قنوات المتحدة ومنصة واتشات الرقمية.

منتهي الصلاحية

ويناقش النجم محمد فراج فى مسلسله الرمضاني الجديد “منتهي الصلاحية” قضية النصب الإلكتروني وبعض المواقع المشبوهة، كما يناقش العمل فكرة الخسائر المالية التي يتعرض لها البعض بسبب الرهانات الإلكترونية وبعض المواقع التي يقامر من خلالها المستخدمين.. يقدم بطولة العمل محمد فراج، ويشارك به كل من؛ ياسمين رئيس، وهبة مجدي، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، وحسن مالك، وجيسكا حسام الدين ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

ومسلسل منتهي الصلاحية ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض في رمضان عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

الأميرة

وتناقش النجمة ياسمين صبري خلال مسلسلها الرمضاني “الأميرة - ظل حيطه” قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج… ويعرض المسلسل يوميا فى رمضان عبر قناة أون حصريا.

النُص

ويخوض النجم أحمد أمين سباق رمضان 2025 بمسلسله الجديد النص.

ويعرض مسلسل النص للفنان أحمد أمين في رمضان 2025، فقط حصريا عبر شاشة ON E.

والمسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

لام شمسية

ويتناول مسلسل لام شمسية بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد صلاح السعدني قضايا شائكة حول التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح القضية فى إطار اجتماعي توعوى نفسي وكيفية مواجهة هذه الظواهر في المجتمع، وكيف يمكن للمرأة أن تتعامل مع هذه التحديات… يعرض المسلسل عبر شاشات dmc يوميا فى رمضان بمنتصف الليل.

إخواتي

وتدور أحداث مسلسل "إخواتي" حول 3 شقيقات هن كندة علوش ونيللي كريم وروبي، يواجهن تحديات في الحياة وصعوبات على جميع المستويات تجعلهن يرتكبن عدة جرائم خلال الإطار الدارمي، وينتهي بهن الأمر في السجن... ويعرض المسلسل يوميا عبر شاشات المتحدة فى تمام الساعة 10.30 مساء والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والثانية فى تمام الساعة 12.45 مساء.



الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول شخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

ومسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم آيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

و تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب مع عدد من القنوات كي يتم عرضه عبر شاشاتها.. وهم قناة روتانا دراما، بالإضافة إلى مجموعة قنوات النهار. ومن المقرر عرض مسلسل الحلانجي من بطولة الفنان محمد رجب، على منصة viu.

شباب إمرأة

وتقدم النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق رواية شباب امرأة فى مسلسل جديد يحمل الاسم ذاته للعرض بالموسم الرمضاني 2025.. ويشارك فى بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان احمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

والمسلسل يعرض عبر فضائية art حكايات وشبكة قنوات النهار في النصف الثاني من شهر رمضان، الساعة ٧:٣٠ مساء.



قلبي ومفتاحه

ويسلط مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة النجمين آسر ياسين ومي عز الدين، الضوء على قضية "المحلل" وأزمة الزوجة بعد طلاقها 3 مرات والبحث عن المحلل حتى تستطيع العودة لزوجها مرة أخرى.

ومسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

العتاولة (الموسم الثاني)

كذلك نجد مسلسل الدراما الشعبي “العتاولة” الذي يأتي فى موسم ثاني لاستكمال نجاح شخصيات الموسم الأول، ولا يضم بطلا شعبيا واحدا بل ثلاثة، هم: أحمد السقا، طارق لطفى، وباسم سمرة، وتعتمد قصته على شخصيات أبطاله وما سيقدمونه من مشاهد أكشن وإثارة، فلكل شخصية من شخصيات العتاولة قصة وطابع خاص.

ويأتي العمل من توقيع الكاتب هشام هلال وبرؤية إخراجية لــ أحمد خالد موسى… ويعرض العتاولة حصريا عبر قنوات mbc ومنصة شاهد الرقمية يوميا فى السابعة مساء.

جودر (الموسم الثاني)

ومن أبرز الأعمال الذي ينتظر منها الجمهور موسم ثان هو "ألف ليلة وليلة" الذي قرر النجم ياسر جلال أن يعرض الجزء الثاني من مسلسل "جودر" في رمضان 2025.

وأعلنت قناة ON عن عرض مسلسل "جودر 2" في رمضان على شاشاتها بشكل حصري..مسلسل "جودر" مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

أشغال شقة جدًا ( الموسم الثاني)

ويعود مسلسل الكوميديا العائلي “أشغال شقة” بموسم ثانٍ وجديد عقب النجاح المدوي الذي حققه الموسم الأول في رمضان المنصرم بشهادة كل من الجمهور والعديد من النقاد.

والمسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

وتعرض حلقات الموسم الثاني “أشغال شقة جدًّا” في تمام الساعة التاسعة مساء عبر منصة شاهد وقناة MBC مصر.

كامل العدد (الموسم الثالث)

ويعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

ومسلسل كامل العدد 3 من بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

وأعلنت قناة ON عرض مسلسل “كامل العدد 3” حصريًّا عبر شاشتها في تمام الساعة الثامنة مساء.

المداح (الموسم الخامس)

ويقدم حمادة هلال الموسم الخامس من سلسلة مسلسله الناجح “المداح” ويأتي الموسم الخامس معنونا بــ “المداح: أسطورة العهد”.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين، يضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض المداح 5 فى تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية ام بي سي مصر وفى منتصف الليل عبر منصة شاهد الرقمية.

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