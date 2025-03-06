الخميس 06 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مي كساب: وزني كان تخطي 100 كيلو.. وعمري ما سألت عن أجور زمايلي

مى كساب، فيتو
مى كساب، فيتو

كشفت الفنانة مي كساب عن الأرقام الأبرز في حياتها وذلك في برنامج "أرقام مع النجوم"، المُذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

وقالت مي كساب إنها كانت متفوقة دراسيا ووصفت نفسها بأنها "كانت شاطرة وفهلوية في المدرسة"، وكشفت عن مجموعها في الثانوية العامة وهو 81 %.

الفنانة مى كساب

وتحدثت مي كساب عن أرقام الأجور، قائلة إنها لا تركز في لقب الأعلى أجرا موضحة: "عمري ما سألت على أجور زمايلي لأنها أرزاق".

واستطردت مي كساب قائلة:"رقم المشاهدة أهم من رقم التريند اللي بقى بفلوس، كمان رقم الإيرادات بيفرقلي جدا وبصدقه"، موضحة السبب:"من وقت مسلسل أحلام سعيدة وعقبال عوضك بقيت بهتم بأرقام المشاهدة".

وكشفت مي كساب عن سر خلافاتها بسبب الأسماء على التترات قائلة:"رقم اسمي على التتر بيعملي مشاكل لأني بحسبها على الأصول في حين الناس بتحسبها حسابات تانية للشغل والمجاملات وده بيضايقني بتكون غير منصفة".

ووصفت مي كساب السوشيال ميديا بأنها عالم مجهول بالنسبة لها مشددة: "مش بثق فيه وبقى في حملات مدفوعة عشان كده مش بنثاق وراها".


وقالي مي كساب إنها مؤمنة إن الأربعين هو سن الرشد، وإن التربية والتعليم وخبرات الحياة هما مقياس الشخصية وليس رقم العمر.

واستطردت قائلة:"مكنتش بربط أهداف الحياة برقم عمري بس لما بقيت أم ندمت وأنصح إن الجواز يبقى بدري عشان تكبروا مع ولادكم".

وعن سر فقدان وزنها بشكل كبير قالت مي كساب: "لما وصلت لوزن 108 اكتئبت وقررت أعمل عملية".

وكشفت مي كساب أنها دخلت مجال الغناء وهي في عمر 10 سنوات، كما شاركت في فوازير،  وأول أجر لها كان ٦٠ ألف جنيه.

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الفنانة مي كساب مسلسل أحلام سعيدة مي كساب
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