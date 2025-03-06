نجوم ساطعة بالحلقات الأولى لموسم مسلسلات رمضان 2025، الشرنوبي وهدى المفتي الأبرز

مسلسلات رمضان 2025، يتنافس خلال موسم دراما رمضان 2025 نحو 48 عملًا مصريًا، تتنوع ما بين الدراما الاجتماعية والأكشن والديني والتاريخي والكوميدي.

ومن بين تلك الأعمال هناك نجوم استطاعوا أن يقتنصوا احترام الجمهور والحصول على ثناءات النقاد إشادةً بأدائهم المتميز بالموسم الرمضاني الحالي.. “فيتو” تستعرض هؤلاء الذين برعوا بأول 6 حلقات من مسلسلات رمضان.. والقائمة ستطول خلال الأيام المقبلة:

80 باكو لــ هدى المفتي

بالمرتبة الأولى تأتي الممثلة الشابة هدي المفتي لتسطر سطر جديد فى مشوارها الفني ـ ولتؤكدـ أن للشباب مواهب كثيرة غير الإستعراض والكوميدي، وأن الجيل الجديد من الممثلون قادرون على تقديم دراما اجتماعية واقعية وجاذبة للجمهور، فتقدم “هدي” شابة كوافيرة تدعي “بوسي” تقع فى غرام شاب ولكن 80 ألف جنيه يمنعهما من إتمام الزواج، فتقرر الفتاة أن تخرج من بين أروقة الصالون التجميلي وتذهب لتزور العميلات في منازلهن، فتنفتح بوسي على عالم آخر يغير نظرتها للحياة ونفسها وأحلامه وهو ما جسدته المفتي بأسلوب أنيق وسلسل رغم شعبية الدور وتناوله حياة العشوائيات، فوجد الجمهور أدائها بالحلقات الأولى أنيق دون مبالغة أو الاعتمادة على الزيادة فى الأداء التمثيلي وافتعال المشاعر..

تشارك كل من إنتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، خالد مختار وحمزة العيلي بطولة مسلسل 80 باكو رفقة النجمة الشابة هدى المفتي.

“ مختار” محمد الشرنوبي

وأما عن الأدائات المتميزة بالحلقات الأولى بموسم رمضان 2025 يأتي الممثل محمد الشرنوبي الذي يقدم دور “مختار” رفقة النجمة مى عمر ضمن أحداث المسلسل الرمضاني “إش إش”.. وهو العمل الذي يأتي من إخراج زوجها محمد سامي.

وعلى الرغم من إحتواء إش إش على أكثر من 15 فنانا يشتركون فى البطولة إلا أن “مختار” أو محمد الشرنوبي استطاع أن يضع بصمته الخاصة ضمن أحداث المسلسل، بإتقانه أداء الماستر سين الذي يحول شخصية من اليد الحنونة على الراقصة إش إش “مى عمر” وتحوله لـ وحش ينتقم منها ومن أسرتها بالزواج السري وإرسال المجرمون لتدمير منزلها ويتاجر بالممنوعات، وهو الأداء الذي لاقي مردود لدى جمهور المسلسل بمصر والدول العربية.

المتوحد مصطفى عماد

فيما برع الممثل الشاب مصطفى عماد فى أداء شخصية المتوحد ضمن أحداث مسلسل الدراما الشعبي “سيد الناس”، ففى أولى أدائاته التمثيلية عبر شاشات التليفزيون استطاع هذا الشاب أن يخطف الأنظار بدور “آسر الجارحي”.. ووصفه فنان بأنه ممثل كبير رغم صغر سنه وقبول من نوع خاص يظهر على الشاشة.



رقية العسكري يعيد أمجاد نيكول سابا

فيما طلت النجمة اللبنانية نيكول سابا على الجمهور المصري من جديد بدور تمثيل قوي بمسلسل وتقابل حبيب الذي يعرض بالدراما الرمضانية وتتشارك بطولته رفقة النجمة ياسمين عبد العزيز، وهو مسلسل رومانسي اجتماعي.

وتجسد نيكول سابا دور رقية العسكري الزوجة الثانية لزوج ياسمين عبد العزيز، وتحتوى رقية العسكري على العديد من المتناقضات بشخصيتها واستطاع نيكول سابا بفضل موهبتها أن تظهرها بسلاسة حتى يصدق الجمهور أنها بالفعل رقية الزوجة الثانية وسيدة أعمال الجميلة الأنيقة، ولكنها فى حقيقة الأمر تدير عمليات إجرامية خطيرة وتخطط سلسلة أفكار مدمرة لكل من حولها ولكنها تقوم بذلك فى هدوء تام.

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.



والعمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين والعمل من تأليف مهاب طارق.

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