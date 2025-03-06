مسلسل إش إش الحلقة السابعة، مي عمر تنجح في الإيقاع بماجد المصري

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل إش إش حول ذهاب إش إش إلى رجب الجريتلي، الذي يجسد دوره ماجد المصري، وتعترف له بحبها، مؤكدة أنه لفت انتباهها منذ عام، وأنها ظلت تفكر فيه طوال هذه المدة، لكنها لم تمتلك الشجاعة للاعتراف بمشاعرها حتى الآن، واليوم، قررت أن تواجهه وتخبره بكل ما تشعر به، دون أن تطلب منه أي شيء، فقط أرادت أن تعبر عن مشاعرها.

تفاجأ رجب بشدة بكلامها، بينما اختفت هي من المشهد بعد اعترافها، في هذه الأثناء، يتلقى رجب مكالمة هاتفية من مختار يخبره فيها أن لبنى نُقلت إلى المستشفى.

يسارع الجميع إلى هناك، حيث يجتمع رجب، فرج، شادية، مختار، وفاتن للإطمئنان على لبنى، خلال ذلك، يهدد فرج مختار بأنه سيتحمل العواقب إذا أصاب لبنى أي مكروه، بينما بدا مختار متبلد المشاعر تجاه ما حدث لها.

عند عودته إلى المنزل، كان نصة مرعوبًا مما جرى، لكنه صُدم أكثر عندما رأى أفراد أسرته جميعًا وقد تعرضوا للضرب والإيذاء، أدرك الجميع أن مختار ربما يكون وراء ما حدث.

تواجه صفاء شقيقتها إش إش، وتخبرها بأنها تغار منها لأنها الأجمل والأفضل مظهرًا، كما أنها تتفوق عليها في الرقص، ثم تصارحها بحبها لنصها، لكن إش إش تؤكد لها أنها لن تتزوج به.

في هذه الأثناء، يبحث رجب الجريتلي عن إش إش بكل الطرق، ويبلغ عبد العاطي، مما يثير ذعر مختار وشادية، إذ يخشيان اكتشافه للحقيقة.

من جانبه، يطلب نصة من صفاء أن تتحقق مما إذا كانت لبنى لا تزال على قيد الحياة أم لا، فيطلب منها الذهاب إلى المستشفى والسؤال عنها، وبالفعل، تذهب صفاء إلى هناك، لكن مختار وشادية يمسكان بها، محاولين استجوابها لمعرفة من أرسلها وإلى من ستنقل المعلومات.

وتنتهي الحلقة بمشهد شخاليل وهو يطلب من إش إش حضور حفل زفاف، لكنها ترفض، فيحاول إقناعها بأن العريس ابن أحد كبار تجار قطع الغيار في، مشيرًا إلى أن رجب الجريتلي سيكون ضمن الحضور.

فتقرر إش إش الذهاب، وترقص في الزفاف، حيث تجد رجب الجريتلي يدخل وهي ترقص، وتلتقي نظراتهما.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إش إش

دارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إش إش حول محاولة إخلاص كابوريا مساعدة ابنتها إش إش، إذ اصطحبتها إلى شادية على أمل أن تجد عندها الحل للأزمة التي تواجهها، إلا أن شادية لم تتعاطف معهما، بل شمتت في مصيبتهما ورفضت تقديم أي مساعدة، حيث ظهرت الشماتة واضحة في عينيها وتصرفاتها.

وبعد فشلهما في الحصول على المساعدة، عادت إش إش مع والدتها إلى المنزل، حيث اجتمعت الأسرة وقررت تزويج إش إش من نصة، ظنًا منهم أن ذلك سيصلح الخطأ الذي وقعت فيه، غير أن إش إش رفضت الفكرة بشدة، مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج حاليًا.

ومن جانبها، حاولت شقيقتها صفاء إقناعها بالحصول على المال من مختار كي لا تكون خرجت من هذه الأزمة دون مقابل، استجابت إش إش لاقتراح شقيقتها وذهبت برفقتها إلى مختار، لكنه رفض منحها أي مال، معلنًا أن العرض قد انتهى، واكتفى بإعطاء صفاء خمسة آلاف جنيه فقط.

وبينما كانت إش إش وصفاء تغادران محل مختار، لمحت إش إش رجب الجريتلي، فسطع بريق في عينيها، وبدا أنها قد خطرت لها خطة ما.

في الوقت ذاته، قرر نصة أن يأخذ حق إش إش بطريقته، فخطط للاعتداء على مختار بسكين دون الكشف عن هويته، أما بوشكاش، فقد أراد استغلال الوضع لصالحه، فتوجه إلى مختار وأوهمه بأنه نجح في تسوية الأمور مع إش إش، لكنه طلب مكافأة مالية لقاء ذلك.

وأخبره مختار أنه سيمنحه مكافأة، فأرسل مجموعة من البلطجية الذين اعتدوا على كل من في منزل بوشكاش، حيث تعرض كل من تيسير وإخلاص وصفاء للضرب.

وفي تلك الأثناء، كان نصة ينفذ خطته، فاقترب متخفيًا من مختار الذي كان يغسل سيارته برفقة لبنى، غير أن الأمور لم تسر كما خطط لها نصة، إذ بدلًا من طعن مختار في بطنه بالسكين، أخطأ وأصاب لبنى، أما إش إش، فقد توجهت مباشرة إلى محل رجب الجريتلي، بحثًا عنه، وهي تحمل في ذهنها فكرة لم تفصح عنها بعد.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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