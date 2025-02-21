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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، عصام صاصا مفاجأة مسلسل ولاد الشمس

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، يخوض الفنانان أحمد مالك وطه دسوقي سباق رمضان 2025 بمسلسل ولاد الشمس.

مسلسل ولاد الشمس في رمضان 2025

ويشارك مطرب المهرجانات عصام صاصا في مسلسل ولاد الشمس بأغنية ضمن أحداث العمل 

مسلسل ولاد الشمس 

مسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

 

قصة مسلسل ولاد الشمس 

يكشف مسلسل ولاد الشمس العديد من التحديات التي يواجهها الأطفال في دور الأيتام، وكيف يلجأ أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هؤلاء الأطفال في أعمال غير مشروعة.


 

ويسلط الضوء على معاناتهم وتحولهم إلى ضحايا لظروف خارج إرادتهم من خلال الشابين ولعة ومفتاح، اللذين يتفقان على مواجهة مجدي، الذي يجسده محمود حميدة، مدير دار الأيتام الذي يستغل الأطفال في أعمال السرقة والنشل ويترك لهم الفتات.

ويتفق الشابان على بدء مرحلة جديدة لأبناء الدار بعيدًا عن هذه الأعمال الإجرامية، فيبدأن في تنظيم فرق للبحث عن فرص عمل.

 

أبطال مسلسل ولاد الشمس 

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

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