حماس: ملتزمون بمراحل اتفاق غزة المختلفة

قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إنها ملتزمة بمراحل اتفاق غزة المختلفة.

وبحسب شبكة «العربية»، أضافت حماس: "اتصالات الوسطاء لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق متواصلة".

المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ويوم الأحد الماضي، قالت حركة حماس، إنها لن توافق على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

حماس ترد على مقترح ويتكوف بشأن "هدنة رمضان"

وصباح الأحد، ردت حركة حماس على بيان الاحتلال الذي يقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على مقترح المبعوث الأمريكي بخصوص وقف إطلاق نار "مؤقت" في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

ورفضت حماس هذا المقترح، مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يعني فعليا إنهاء الحرب في قطاع غزة.

واعتبرت الحركة أن المقترح الأمريكي "تأكيد واضح أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها".

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