رئيس جامعة بني سويف يطمئن على جودة وجبات الإفطار بالمدينة الجامعية

فاجأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، العاملين وطلاب المدينة الجامعية بزيارة تفقدية، للتأكد من جودة وجبات الإفطار المقدمة للطلاب والطالبات، وذلك في إطار حرصه المستمر على مراجعة عناصر الراحة والأمان ومدى جودة الخدمات المقدمة.

رئيس جامعة بني سويف يزور المدينة الجامعية

وشملت زيارة رئيس جامعة بنى سويف، للمدينة الجامعية، الاطمئنان على جودة وجبات الإفطار المقدمة في شهر رمضان المبارك، والتأكد من توفر وسائل الراحة والأمان داخل المدينة الجامعية، حيث تفقد بتفقد صالات الطعام والمطبخ الرئيسي، حيث أجرى عملية فحص شاملة لضمان جودة الطعام المقدم للطلاب.

كما عقد رئيس جامعة بنى سويف، حوارًا مفتوحًا مع الطلاب للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، مؤكدًا ضرورة الاستذكار الجيد للمحاضرات والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني في بيئة هادئة، بما يعزز من قدرتهم على تحصيل العلم.

رئيس جامعة بنى سويف: المدينة الجامعية مركز للثقافة والمعرفة

وشدد رئيس جامعة بنى سويف، على أهمية أن يشعر أولياء الأمور بالاطمئنان تجاه أبنائهم، مؤكدًا لهم أنهم في أيد أمينة داخل أسوار الجامعة، موضحًا أن المدينة الجامعية لا تقتصر على كونها مكانًا للإقامة فقط، بل هي مركز للثقافة والمعرفة، حيث يتم تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتوسيع آفاقهم.

طلاب جامعة بني سويف: المدينة الجامعية بيتنا الثاني

وأعرب عدد من الطلاب عن سعادتهم البالغة بهذه زيارة التي تأتي في ظل شهر رمضان المبارك، مشيرين إلى أن تواصل رئيس الجامعة معهم يعكس اهتمامه الدائم بأحوالهم، مؤكدين أن الزيارة أضافت لهم المزيد من الشعور بالراحة والاطمئنان في "بيتهم الثاني" الجامعة.

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