محافظ بني سويف يناقش تقارير وحدة قياس رضا المواطنين بمركزي ناصر وإهناسيا

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقارير جهود وحدة قياس رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة في مجالات الحماية الاجتماعية والرقابة على الأسواق واستقرار الأسعار، بمركزي ناصر وإهناسيا.

محافظ بني سويف يشدد على استمرار حملات التفتيش

وشدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، وذلك لمتابعة سير العمل وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تمس احتياجاتهم اليومية،

وأكد محافظ بني سويف، على أن المتابعة تتم عبر منظومة متكاملة تشمل وحدة قياس رضا المواطنين، وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، لجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جهود مستمرة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

تقارير وحدة قياس رضاء المواطنين ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وحدة قياس رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، الذي عرضه كل من ناصر سيف، مدير التفتيش المالي والإداري، وأشرف حماد، مدير إدارة المتابعة بـ محافظة بني سويف، بشأن نتائج المرور الميداني على الإدارات الخدمية بمركزي ناصر وإهناسيا.

وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة في القطاعين الاجتماعي والتمويني، حيث تم تنفيذ جولات تفقدية لمتابعة أداء الإدارة الاجتماعية بمركز ناصر، وكذلك متابعة مدى توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بمعارض "أهلًا رمضان" والسلاسل التجارية بمركز إهناسيا.

مرور وحدة قياس رضاء المواطنين بمركز ناصر

حيث أوضحت التقارير أنه تم المرور على الإدارة الاجتماعية بمركز ناصر، وقد تم رصد أداء الإدارات المختلفة، وشملت المتابعة الجمعيات الأهلية، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، ومشروعات الأسر المنتجة، وبرامج التأهيل الاجتماعي، ورصدت التقارير بعض الجوانب الإيجابية، مع تحديد بعض المعوقات التي تحتاج إلى تدخلات لضمان تقديم الخدمات بكفاءة.

مرور وحدة قياس رضاء المواطنين بمركز إهناسيا

وفيما يتعلق بجهود متابعة الأسعار وضبط الأسواق، فقد تم المرور على منافذ بيع السلع الغذائية بمركز إهناسيا، حيث تم متابعة توافر السلع الأساسية واللحوم، ومدى التزام المنافذ بتقديم تخفيضات على الأسعار في إطار مبادرة "أهلًا رمضان" مما يعكس جهود الدولة في ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

حيث وجه محافظ بني سويف، بضرورة استمرار المتابعة الدورية لمنافذ بيع السلع الغذائية، لضمان توافرها بالكميات الكافية، ومنع أي محاولات للاحتكار أوالمغالاة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، كما وجه بتكثيف المتابعة على الإدارات الاجتماعية لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين بسهولة، والعمل على إزالة أي عقبات تعوق تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

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