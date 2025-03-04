إثابة العاملين بقسم الحضانات بمستشفى ببا في بني سويف

قررت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إثابة العاملين بقسم الحضانات بمستشفى ببا المركزي، وذلك تقديرًا لتميزهم في تقديم الخدمة الطبية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية مفاجئة أجرتها، اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي تقوم بها لمتابعة أداء المنشآت الصحية بالمحافظة، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولتها، تفقدت وكيل الوزارة ببني سويف، كافة أقسام المستشفى، حيث تابعت سير العمل وانتظام النوبتجيات، كما راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجهت بسرعة توفير أي نواقص من خلال إدارة الصيدلة بالمديرية.

وأثناء زيارتها لقسم الحضانات، أشادت وكيل صحة بني سويف، بمستوى الرعاية المقدمة، وقررت مكافأة الفريق الطبي بالقسم لجهودهم المتميزة، كما تفقدت بنك الدم بالمستشفى، ووجهت بضرورة إدخال مشتقات فصل الدم لخدمة المرضى بشكل أفضل.

وفي ختام الزيارة، قدمت وكيل صحة بني سويف، الشكر للدكتورة هالة فيصل، مدير المستشفى، وفريق العمل، مثمنة جهودهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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