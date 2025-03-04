الثلاثاء 04 مارس 2025
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مدير التأمين الصحي يشهد افتتاح مركز خدمة العملاء بمستشفى جامعة بني سويف

افتتاح مركز خدمة
افتتاح مركز خدمة عملاء التأمين الصحي بجامعة بني سويف، فيتو

شهد الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح مدير فرع هيئة التأمين الصحي بـ محافظة بني سويف، افتتاح مقر مركز خدمة العملاء للمواطنين من منتفعي التأمين الصحي المترددين على مستشفيات جامعة بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن التيسير على منتفعي التأمين الصحي وذويهم.

 

مركز خدمة عملاء التأمين الصحي بمستشفى جامعة بني سويف

 

جاء ذلك في حضور الدكتور خالد الحديدي، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، والدكتورة هالة صلاح  مدير الشئون الطبية بفرع التأمين الصحي، والدكتورة هبة حسن، مدير العيادات بالتأمين الصحي، والمهندسة غادة عبد الله مدير نظم المعلومات بالتأمين الصحي، والدكتورة هند أحمد، مدير إدارة العلاج بأجر بمستشفيات جامعة بني سويف.

 

وأكد الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، أن مركز خدمة العملاء يقدم خدمات استخراج الأوراق الخاصة بإقامة المريض داخل المستشفى، واستخراج مستندات التحاليل الطبية والأشعات، وصرف الدم والبلازما وخدمات العمليات الجراحية والإقامة.

 

فؤاد: هدفنا تسهيل الإجراءات على منتفعي التأمين الصحي

 

وأشاد مدير التأمين الصحي ببني سويف، بهذه الخطوة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على منتفعي التأمين الصحي، حيث يقدم المركز خدمات متعددة، ويعمل بشكل يومي من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، ويضم الأطباء والعاملين من فرع التأمين الصحي ببني سويف، بهدف تقديم الخدمات بشكل ميسر وسريع.

 

وأشار مدير التأمين الصحي ببني سويف، إلى أن افتتاح مقر مركز خدمة العملاء بمستشفيات جامعة بني سويف، بجانب عيادة التأمين الصحي بمستشفى بني سويف التخصصي، يُعد خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي، وتعزيز التواصل المباشر بين المواطنين وفرع الهيئة بمحافظة بني سويف.

 

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