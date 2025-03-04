الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

ضبط 65 ألف صاروخ ألعاب نارية بحوزة تاجرين ببني سويف

العاب نارية ـ أرشيفية
العاب نارية ـ أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف من القبض على تاجرين بتهمة حيازة وبيع الصواريخ والألعاب النارية في مركز الواسطى شمال المحافظة. 

حيث وردت معلومات إلى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، تفيد بأن تاجرَيْن من قرية الميمون بمركز الواسطى يقومان ببيع هذه المواد المحظورة، وعلى إثر هذه المعلومات، أمر اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث متخصص برئاسة رئيس مباحث الواسطى لضبط التاجرين. 

 

ضبط  65 ألف صاروخ ألعاب نارية ببني سويف

وأسفرت الحملة الأمنية عن القبض على التاجر الأول، المدعو "أ. ر. ع"، أثناء محاولته إخفاء كمية كبيرة من الصواريخ بلغ عددها 27 ألف و500 صاروخ داخل "توك توك" كان يستخدمه لنقل المخدرات. كما تم القبض على التاجر الثاني، المدعو "هاني شعبان علي"، الذي كان يخفي 37 ألف و900 صاروخ داخل مخزن بمنزله في قرية الميمون.

وتمكنت الحملة الأمنية من ضبط الكمية الكبيرة من الألعاب النارية في وقت قياسي، مما يؤكد فاعلية التنسيق بين أجهزة الأمن وفرق البحث الجنائي في مكافحة التجارة غير القانونية في المواد المحظورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، حيث تم التحقيق معهما في الواقعة وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تأتي هذه العملية في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة بـ محافظة بني سويف لمكافحة تجارة المواد المحظورة وتجارها الذين يهددون سلامة وأمن المجتمع.

 

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